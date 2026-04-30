Upravo takav slučaj zabeležen je na snimku koji je postao viralan na društvenim mrežama.

Video sa venčanja brzo se proširio na Instagram, gde je izazvao podeljene reakcije – od smeha do oštrih kritika.

Šala koja je otišla predaleko

Sve je počelo kao klasična scena – mladenci su okruženi gostima, seku tortu i spremaju se za zdravicu. Atmosfera je bila vesela, a svi su nazdravljali šampanjcem.

Međutim, u trenutku kada je otvorio flašu, mladoženja je odlučio da napravi „šalu“ – umesto da nazdravi, okrenuo je bocu ka mladi i polio je šampanjcem.

Mlada je ostala potpuno mokra, ali nije burno reagovala, dok su gosti i korisnici interneta imali mnogo jače reakcije.

Reakcije na društvenim mrežama

Snimak je pokrenuo lavinu komentara, a mišljenja su bila podeljena.

Dok su neki pokušali da opravdaju situaciju kao bezazlenu šalu, mnogi su smatrali da je mladoženja prešao granicu i ponizio mladu na njen najvažniji dan.

„Udala si se za dečaka, a ne za muškarca“, „Najbrži razvod ikada“ i „Ovo nije šala, ovo je nepoštovanje“ – samo su neki od komentara koji su privukli veliku pažnju.

Pojedini korisnici su istakli da ovakve situacije mogu biti neprijatne i da bi parovi trebalo unapred da razgovaraju o granicama ponašanja, posebno kada je reč o važnim događajima poput venčanja.

Gde je granica između šale i nepoštovanja?

Ovaj viralni video otvorio je pitanje koliko su „šale“ na venčanjima zapravo prihvatljive. Dok jedni smatraju da je humor deo dobre atmosfere, drugi veruju da postoje trenuci kada granica ne bi smela da se pređe.