Sever Albanije potresla je brutalna likvidacija bračnog para, čija su tela pronađena u izrešetanom automobilu, u mestu Baldren. Prema prvim informacijama iz istrage, reč je o zločinu koji bi mogao imati duboke korene u sukobima starim gotovo deset godina.

Žrtve su identifikovane kao Krešnik Mujeci (39) i njegova supruga Gentijana Mujeci (32), koji su ubijeni hicima iz vatrenog oružja dok su se vraćali kući. Kako prenose albanski mediji, napad je bio pažljivo isplaniran - napadači su ih čekali u zasedi i otvorili vatru čim se njihov automobil pojavio na putu.

Prema dostupnim informacijama, vozilo je pogođeno sa prednje strane, što ukazuje na direktan i izuzetno nasilan napad bez mogućnosti bega. Navodno postoje i video snimci koji dokumentuju trenutke zločina, što bi moglo biti ključno za dalji tok istrage.

Istraga je ubrzo usmerena ka mogućem motivu - krvnoj osveti koja datira još iz 2016. godine. Tada je kod Skadra ubijen Genc Milaj, a među osumnjičenima za taj zločin bio je i Krešnik Mujeci, zajedno sa svojom braćom. Ipak, svi su kasnije oslobođeni optužbi pred sudom. Deset godina kasnije, sumnja se da je upravo ta prošlost dovela do tragičnog epiloga. Kao potencijalni izvršioci navode se Adrijano Milaj (22), Fljorin Milaj (36) i Renato Milaj (23), za kojima policija intenzivno traga.

Posebnu težinu ovom slučaju daje činjenica da je, prema navodima medija, među osumnjičenima i Renato Milaj - sin ubijenog Genca, koji je u trenutku očevog ubistva imao samo 13 godina. Ono što dodatno uznemirava javnost jeste činjenica da je u napadu ubijena i Mujecijeva supruga, iako ona, prema dosadašnjim informacijama, nije imala veze sa ranijim sukobima.

Stručnjaci ističu da ovakav scenario predstavlja odstupanje od "pravila" krvne osvete, gde su mete obično direktno povezane sa prethodnim zločinom. Upravo zbog toga ovaj slučaj izaziva dodatnu zabrinutost i otvara pitanja o eskalaciji nasilja i gubitku bilo kakvih nepisanih granica u obračunima. Policija nastavlja intenzivnu potragu za osumnjičenima, dok javnost sa zebnjom prati razvoj događaja u jednom od najtežih zločina koji je u poslednje vreme potresao region.

Alo/Sandžak danas

BONUS VIDEO