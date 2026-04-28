Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je podnelo predlog za određivanje mere pritvora u odnosu na punoletno lice, te je Kantonalni sud u Bihaću u odnosu na navedeni predlog doneo rešenje kojim je određen pritvor u trajanju od mesec dana, prenosi Avaz.ba.

"U odnosu na maloletno lice Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona postupa, između ostalog, i u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju s d‌ecom i maloletnicima u krivičnom postupku Federacije BiH. Istim zakonom je određeno da se ne može objavljivati tok krivičnog postupka u odnosu na maloletno lice, što se odnosi i na predmetni slučaj", saopštilo je tužilaštvo.

Podsetimo, maloletnik se tereti za krivično d‌elo silovanje, a majka za ubistvo i pokušaj ubistva ćerke.

Dečak se sumnjiči za silovanje trudne sestre koja ima poteškoće u razvoju.

Majka se tereti da je s balkona bacila svoju ćerku, a tom prilikom je stradalo njeno nerođeno dete. Žrtva silovanja je bila u poodmakloj fazi trudnoće.

