Marincima su se u šestočasovnoj operaciji pridružili oficiri Nacionalne agencije za borbu protiv kriminala (NCA) uz podršku Kraljevskog vazduhoplovstva (RAF), i ovo je prva takva operacija britanskih oružanih snaga.

Brod je zadržan kod engleske obale

Ministarstvo odbrane je saopštilo da će brod „Smirtos“ biti pod nadzorom kod južne obale Engleske dok traje istraga.

Na video snimku koji je objavilo ministarstvo, vide se naoružani vojnici kako se spuštaju iz helikoptera konopcem na palubu, a drugi snimci prikazuju pretres brodskih kabina i pregled dokumenata.

Operacija se odvijala u međunarodnim vodama, više od 12 nautičkih milja od obale Ujedinjenog Kraljevstva, i bila je u potpunosti u skladu sa domaćim i međunarodnim pravom, saopštilo je ministarstvo.

Portparol je dodao da je presretanje rezultat višednevnog vojnog i političkog planiranja.

Šta je ruska „flota u senci“

Rusija koristi svoju „flotu u senci“ da bi zaobišla međunarodne sankcije nametnute na njen izvoz nafte. Flota, koja broji više od 700 plovila, prevozi oko 75 odsto sankcionisane ruske nafte i predstavlja ključnu finansijsku podršku Kremlju, saopštilo je Ministarstvo odbrane.

Velika Britanija je do sada sankcionisala više od 500 plovila. Sankcije im zabranjuju ulazak u britanske luke i zabranjuju britanskim kompanijama i pojedincima da pružaju finansijske, osiguravajuće ili brokerske usluge brodovima koji prevoze rusku naftu.

Prema podacima sajta za praćenje pomorskog saobraćaja MarineTraffic, brod „Smirtos“ plovi pod zastavom Kameruna i usidren je kod obale Vejmuta.

Svoje putovanje je započeo 5. juna iz ruske luke Ust-Luga, naftnog terminala u blizini Sankt Peterburga. Brod je sankcionisan u julu 2025. godine i od tada je dva puta promenio ime, iz „Mirtos“ u „Smirtos“, kao i svoju zastavu.

Reakcije na operaciju

Premijer Kir Starmer je rekao - Ova uspešna operacija zadaje još jedan udarac Rusiji i podseća one koji podstiču Putinov rat u Ukrajini da im nećemo dozvoliti da se sakriju.

Za sada nema reakcije Moskve, ali je ranije slična presretanja opisivala kao nezakonita i „na granici međunarodnog piraterije“.

Državni tužilac Ričard Hermer je rekao - Ova vlada je jasno stavila do znanja da ćemo progoniti rusku flotu u senci punom snagom međunarodnog prava.

Vlada je saopštila da cilja ruske prihode od nafte kako bi „ugušila finansiranje ruske ratne mašinerije“ u Ukrajini.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski zahvalio je Ujedinjenom Kraljevstvu što je „preduzelo ovaj važan korak protiv ruske naftne flote“.

Na Platformi X je napisao: - Evropa mora hitno preduzeti zakonodavne korake kako bi omogućila ne samo zadržavanje tankera i ograničenja isporuke nafte, već i zaplenu nafte koju prevoze.

Lider opozicije Kemi Badenoh odao je počast „hrabrim“ vojnim licima i dodao:

- Podržavam Vladu u njenom stavu prema Ukrajini.

Akcija usred debate o budžetu za odbranu

Ova akcija dolazi nakon nedelju dana ostavki zbog vladinog Plana investicija u odbranu (PIO), koji bi trebalo da bude objavljen pre samita NATO-a sledećeg meseca.

Džon Hili je u četvrtak podneo ostavku na mesto ministra odbrane, upozoravajući da je nivo vojne potrošnje koji je predložio Ser Kir „daleko iza“ onoga što je potrebno za zaštitu zemlje.

Al Karns je takođe podneo ostavku na mesto ministra oružanih snaga, rekavši premijeru da PIO nije „ni dovoljno transformativan niti adekvatno finansiran“.

Ministarka kulture Liza Nandi rekla je za BBC da je premijer „poslao jasnu poruku“ svom kabinetu da „moraju da pronađu više novca za odbranu“.

Ministar odbrane u senci Džejms Kartlidž rekao je da je Ministarstvu odbrane potrebno čak 28 milijardi funti dodatnog finansiranja u narednih nekoliko godina.

Međunarodna saradnja i buduće operacije

Bivši ministar Al Karns je opisao za BBC kako bi operacija izgledala, uključujući prilaz niskog leta i brzo spuštanje na brod.

Takođe je rekao da sada kada je Velika Britanija izvršila prvo ukrcavanje na brod ruske flote iz senke, „verovatno ćemo videti još takvih operacija, ako se ukaže prilika“.

U nedeljnoj operaciji učestvovali su i avioni Pomorske vazduhoplovne grupe, avion RAF-a P-8 i brodovi HMS Saderlend i HMS Ledberi.

Ministarstvo odbrane saopštilo je da je operacija sprovedena u tesnoj koordinaciji sa Francuskom.

Francuski predsednik Emanuel Makron rekao je 1. juna da je vojska njegove zemlje, uz podršku Velike Britanije, presrela sankcionisani tanker za naftu za koji se sumnja da je deo ruske flote iz senke.