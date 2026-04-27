Ministarstvo spoljnih poslova Bosne i Hercegovine uputilo je protestnu notu Ministarstvu spoljnih i evropskih poslova Hrvatske zbog izjava koje su se čule na skupu održanom u Zagrebu, a koje se odnose na ideju formiranja „trećeg entiteta“ u BiH.

U dokumentu se navodi da BiH izražava ozbiljnu zabrinutost zbog poruka iznetih tokom događaja TradFest, održanog 25. aprila 2026. godine, koji je organizovan u Zagrebu uz prisustvo pojedinih predstavnika vlasti.

– Tokom tog događaja izneti su stavovi koji podrazumevaju težnje ka promenama ustavnog poretka BiH, što smatramo neprihvatljivim i suprotnim njenom ustavnom uređenju. BiH ostaje posvećena očuvanju svog suvereniteta i teritorijalnog integriteta i smatra da takve izjave ne doprinose dobrosusedskim odnosima – navodi se u noti.

Dodaje se i da su građani Bosne i Hercegovine uznemireni i zabrinuti zbog ovakvih poruka, koje bi mogle imati negativne posledice po unutrašnju stabilnost i odnose u regionu.

Ministarstvo, na čijem je čelu Elmedin Konaković, ocenjuje da su iznete izjave štetne i za bilateralne odnose između dve zemlje, ali i za širu regionalnu stabilnost.

Zbog toga iz Sarajeva očekuju jasnu i zvaničnu reakciju nadležnih organa Republike Hrvatske, kao i nedvosmisleno ograđivanje od stavova iznetih na pomenutom skupu.

– Ministarstvo ističe da su ovakve izjave neprihvatljive i zaslužuju osudu – navodi se u dokumentu.

Na kraju se naglašava da Bosna i Hercegovina ostaje posvećena evropskim i evroatlantskim integracijama, uz stav da eventualne ustavne promene mogu biti sprovedene isključivo kroz njene institucije i u skladu sa međunarodnim standardima.