Katica Jozak-Mađar, bivša predsednica Kantonalnog suda u Novom Travniku, nepravosnažno je osuđena na jednogodišnju kaznu zatvora zbog zloupotrebe položaja i ovlašćenja prilikom zapošljavanja u Sudu.

Optužnicu je podiglo Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona u oktobru 2024. godine, koje je tereti da je zloupotrebila zvanični položaj prilikom zapošljavanja i unapređenja troje zaposlenih u pravosudnoj instituciji kojom je rukovodila.

Najavljena žalba na presudu Nada Dalipagić, advokatica Jozak-Mađar, rekla je novinarima Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) da će se na presudu žaliti Kantonalnom sudu u Zenici.

Prema navodima optužnice, Jozak-Mađar je u novembru 2012. bez sprovedenog konkursa za prijem državnih službenika zaposlila dvoje stručnih saradnika. Prvobitno ih je zaposlila na dve godine, a potom im je na njihov zahtev produžavala radni odnos bez sprovođenja konkursa.

Takođe, u februaru 2013. je bez sprovedenog konkursa unapredila službenika na rukovodeću funkciju iako nije ispunjavao uslov koji se tiče potrebnog radnog iskustva od četiri godine. Postavila ga je na poziciju šefa Odeljka za informaciono-komunikacionu tehnologiju.

Jozak-Mađar je bila predsednica Kantonalnog suda u Novom Travniku od 2004. do 2023. kada ju je na toj poziciji zamenio sudija Davor Kelava.

Incident i kazna Kada je u Visokom sudskom i tužilačkom veću Bosne i Hercegovine doneta odluka da neće dobiti novi mandat na toj poziciji, napravila je scenu, uzvikujući da je ona najbolji kandidat.

Zbog takvog ponašanja, ali i drugih propusta u radu, uključujući i zapošljavanje u toj pravosudnoj instituciji, Jozak-Mađar je disciplinski kažnjena 2025. smanjenjem plate za 50 odsto na pola godine.

Bila joj je to druga disciplinska kazna. Prethodno je kažnjena novčanom kaznom jer se kao predsednica Suda mešala u rad sudije tako što mu je oduzela predmet i dodelila ga drugom, javlja CIN.

