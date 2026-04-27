Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Kotor podneli su krivičnu prijavu protiv tri lica iz Kotora i Tivta, među kojima je i jedan maloletnik, zbog sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje na štetu jednog muškarca iz Kotora.

Prema informacijama iz istrage, incident se dogodio 25. aprila u Starom gradu u Kotoru, kada je, nakon kraće verbalne rasprave, došlo do fizičkog napada na oštećenog. Kako se sumnja, S.M. (19) iz Tivta, V.M. (18) iz Kotora i maloletno lice (17) iz Kotora zadali su mu više udaraca šakama u predelu glave i tela.

Od zadobijenih udaraca, muškarac je pao na betonsku podlogu, nakon čega su ga, kako se sumnja, nastavili udarati nogama u predelu glave i tela, usled čega je zadobio telesne povrede.

Povređenom je najpre ukazana pomoć u Hitnoj medicinskoj pomoći, a potom je prevezen u Specijalnu bolnicu u Risnu na dalje lečenje.

Policija je, po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru, nakon sprovedene kriminalističke obrade i prikupljenih obaveštenja, podnela krivične prijave protiv osumnjičenih zbog nasilničkog ponašanja.

Istraga o ovom događaju je u toku.

BONUS VIDEO: