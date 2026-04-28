Ukoliko niste stigli da pospremite svoj ormar i pripremite ga za toplije mesece, sada je pravo vreme da to učinite. Ovo je idealan period da reorganizujete garderobu, odložite komade koje više nećete nositi, pregledate odeću i stvorite uredan i pregledan prostor. Da biste ceo proces olakšali, možete koristiti takozvani „metod kofera“.

Sređivanje ormara i razvrstavanje garderobe često ume da bude naporan posao, naročito kada su vremenske prilike promenljive – čas je toplo, čas se temperatura naglo spušta. Ipak, nekoliko jednostavnih trikova može pomoći da sve obavite bez stresa.

Stručnjak Robin Antil iz kompanije za organizaciju prostora podelio je svoje savete za sređivanje ormara. Prvi je upravo „metod kofera“. Kako dolazi leto, zimski komadi najčešće završavaju zaboravljeni na dnu ormara, ali Antil savetuje drugačiji pristup.

Umesto da ih samo gurate na stranu, tretirajte ih kao da ih pakujete za put. Odeću složite u kofer, zatvorite i odložite ispod kreveta ili na vrh ormara. Kada ponovo dođe hladnije vreme, otvaranje tog kofera može delovati kao malo iznenađenje – kao da ponovo otkrivate sopstvenu garderobu.

Prema njegovim rečima, ovaj trik odmah oslobađa prostor i pretvara sezonsko sređivanje u jednostavan ritual koji se obavlja dva puta godišnje.

Metod vešalica za bolju preglednost

Pored „metode kofera“, stručnjaci preporučuju i „metodu vešalice“, koja pomaže da lako uočite koje komade zaista nosite. Princip je jednostavan – sve vešalice u ormaru okrenu se u istom smeru.

Svaki put kada nešto obučete i vratite u ormar, vešalicu okrenete u suprotan smer. Nakon nekoliko meseci jasno se vidi šta se nosi redovno, a šta samo zauzima prostor.

Odeću koju niste koristili možete spakovati u kofer ili pokloniti nekome kome je potrebna. Na taj način garderober ostaje pregledan, funkcionalan i ispunjen stvarima koje zaista volite i koristite.