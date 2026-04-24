Uhapšeni se tereti da je izvršio krivično delo "oštećenja tuđe stvari, na štetu verskog objekta".

Incident se dogodio u noći između srede i četvrtka kada je osumnjičeni, čiji identitet nije poznat, izvršio vandalski napad na Saborni hram Srpske pravoslavne crkve na zagrebačkom Cvetnom trgu.

Iz zagrebačke policije potvrđeno je da je osumnjičeni oko dva sata pod uticajem alkohola od 1.39 promila došao do hrama s ciljem da "ošteti, uništi ili učini neupotrebljivom tuđu stvar".

"Time je počinio zločin iz mržnje zbog veroispovesti tako što je prikladnim alatom razbio četiri zidne rasvete na stepeništu ulaza".

Vandal (49) devastirao je pravoslavnu crkvu skoro sat vremena pre nego što je uhapšen.

Takođe, navode, 49-godišnjak je iznad ulaznih vrata u objekt razbio vitraž, dok je s druge strane objekta savio dve kamere video nadzora. S terasa obližnjih ugostiteljskih objekata bacio je četiri stolice, nakon čega je bacio cveće ispred ulaznih vrata objekta i u dvorište.

"Tu nije bio kraj protivpravnom ponašanju - uzeo je crevo za navodnjavanje koje je bacio u blizini ulaznih vrata. Nakon počinjenog krivičnog dela, oko 2.50 sati na Ilici, uočili su ga policijski službenici. Osumnjičeni 49-godišnjak je tada imao kantu za smeće koju je nosio prema verskom objektu s namerom da ispred njega istrese otpad. Pritom je galamio i izgovarao reči mržnje. Osumnjičeni je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje".

Navodi se i da je osumnjičeni počinio neutvrđenu materijalna štetu. Po dovršenom kriminalističkom istraživanju, osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti predan pritvorskom nadzorniku, prenosi Net.hr.

