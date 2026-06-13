Poznati pas po imenu Čutou, koji je na kineskim društvenim mrežama imao više od 1,5 miliona pratilaca, ukraden je iz dvorišta svoje porodice u provinciji Henan i kasnije prodat.

Njegov vlasnik, kineski travel influenser po imenu Guo, u tom trenutku je bio van zemlje, a psa je na čuvanje ostavio svom ocu. Sigurnosne kamere su kasnije zabeležile muškarca i ženu kako dolaze električnim skuterom i odvode psa sa imanja.

Nakon što je saznao za nestanak, Guo je prekinuo putovanje i vratio se u Kinu, pokrenuvši veliku potragu i javnu kampanju. Nekoliko dana kasnije uspeo je da locira jednog od osumnjičenih, koji je priznao da je pas preuzet i prodat posredniku za oko 180 juana (oko 25 dolara).

Guo je potom ponudio nagradu od 10.000 juana (oko 1.500 dolara) za bezbedan povratak psa, ali je ubrzo saznao da je životinja već preprodata i da je, prema navodima, završila u restoranu. Kada je pokušao da dođe do dodatnih informacija, rečeno mu je da su ostaci psa već odbačeni.

Osumnjičeni je tvrdio da je mislio da se radi o napuštenom psu jer je navodno krenuo za njim, dok je vlasnik istakao da je Čutou bio na privatnom posedu, sa ogrlicom i GPS uređajem, i da nije bilo osnova za takvo objašnjenje.

Prema navodima iz istrage i medija, osumnjičeni i njegova porodica nisu izrazili žaljenje zbog događaja. Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti i otvorio raspravu o zaštiti kućnih ljubimaca i krađama životinja.

BONUS VIDEO