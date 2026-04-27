"Naš stav se ne razlikuje od onoga što je predsednik (Rusije Vladimir Putin) više puta izjavio, kao što smo izveštavali nakon njegovih telefonskih razgovora sa liderima Irana, Ujedinjenih Arapskih Emirata i u našim kontaktima sa Amerikancima i Izraelcima. Naš stav je veoma jednostavan. Moramo obustaviti sva vojna dejstva i početi pregovore o obostrano prihvatljivim sporazumima", rekao je Lavrov, prenose RIA Novosti.





Istog dana, iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči boravio je u Rusiji, gde se sastao sa predsednikom Vladimirom Putinom i šefom diplomatije Sergejem Lavrovom.

Tokom razgovora, Putin je sa iranskim ministrom razmatrao situaciju na Bliskom istoku, poručivši da će Rusija učiniti sve kako bi doprinela stabilizaciji regiona i uspostavljanju mira.

Ruski predsednik je tom prilikom istakao da Moskva planira da nastavi razvoj strateških odnosa sa Iranom, naglašavajući da se iranski narod "hrabro i herojski bori za svoj suverenitet", uz nadu da će zemlja prevazići aktuelne izazove i da će mir uskoro biti postignut.

Kako se navodi, Putin je uputio i poruke podrške vrhovnom lideru Irana, ajatolahu Modžtabi Hamneiju.