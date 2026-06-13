U potrazi za jeftinijom kozmetikom, sve više ljudi naručuje proizvode sa online platformi poput Shein-a, uključujući i lepkove za trepavice. Međutim, jedno iskustvo korisnice izazvalo je veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je, kako tvrdi, zadobila hemijske opekotine posle upotrebe takvog proizvoda.

Video koji je postao viralan, sa više miliona pregleda, prikazuje neprijatne posledice korišćenja lepka za nadogradnju trepavica kupljenog preko interneta.

Kako je došlo do problema?

Prema navodima iz objave, devojka i njena prijateljica pokušale su da koriste lepak koji je, kako tvrde, prebrzo isticao iz bočice. Zbog toga su ga nanosile direktno na veštačke trepavice pre postavljanja.

Tokom pokušaja da ih zalepe, lepak je dospeo i na kožu oko oka, nakon čega je došlo do peckanja, suzenja i iritacije. U pokušaju da uklone ostatke, deo proizvoda razmazan je po licu, pa je kasnije morao biti uklanjan mehanički.

Zabrinjavajuće posledice po kožu

U narednim snimcima prikazano je crvenilo i otok oko oka, a korisnice su navele da su potražile medicinsku pomoć.

Prema njihovim tvrdnjama, lekar je zaključio da su nastale „hemijske opekotine“ na kapku i okolnoj koži. Takođe su upozorene da je postojala mogućnost ozbiljnijeg oštećenja oka da je lepak dospeo direktno u njega.

Reakcije na internetu: podeljena mišljenja

Objava je izazvala veliki broj komentara i podeljene reakcije korisnika.

Jedan deo ljudi tvrdi da su imali slična negativna iskustva sa jeftinijim kozmetičkim proizvodima sa online platformi, dok drugi navode da nikada nisu imali problem sa lepkovima kupljenim na istom mestu.

Ova rasprava otvorila je šire pitanje – koliko su bezbedni proizvodi koji se koriste u blizini očiju kada dolaze iz neproverenih izvora.

Stručnjaci upozoravaju na rizike

Predstavnici kozmetičke industrije ističu da je bezbednost najvažniji faktor kod proizvoda koji se koriste u osetljivim zonama poput područja oko očiju.

Stručnjaci naglašavaju da:

koža oko očiju izuzetno osetljiva

neprovereni sastojci mogu izazvati iritacije

postoji rizik od alergijskih reakcija i oštećenja prirodnih trepavica

Takođe se preporučuje korišćenje proizvoda koji su posebno formulirani i testirani za kozmetičku upotrebu, kao i kupovina od proverenih brendova i prodavaca.

Zašto je važan izbor proverenih proizvoda?

Iako ni jedan kozmetički proizvod nije potpuno bez rizika, stručnjaci ističu da renomirani brendovi prolaze kroz stroge kontrole kvaliteta i jasno navode uputstva za upotrebu.

Kod neproverenih proizvoda postoji veća verovatnoća:

iritacija kože

alergijskih reakcija

oštećenja prirodnih trepavica

i u ekstremnim slučajevima, povreda oka

Slučaj sa društvenih mreža ponovo je skrenuo pažnju na važnost opreza pri korišćenju kozmetike u predelu očiju.

Bez obzira na cenu ili popularnost proizvoda, stručnjaci se slažu u jednom – kada je reč o očima, bezbednost bi uvek trebalo da bude na prvom mestu.