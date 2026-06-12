Incident se dogodio neposredno pre podneva i zabeležen je nadzornim kamerama, što dodatno svedoči o njegovoj brutalnosti i brzini napada.

Na snimku se jasno vidi trenutak kada peraja morskog predatora probija površinu vode, dok se oko žrtve širi krv i panika. Muškarac je u jednom trenutku počeo da doziva pomoć, pokušavajući da se izbori sa napadom u vodi. Prema dostupnim informacijama, zadobio je teške i katastrofalne povrede ruku, nakon čega su reagovali prolaznici i interventne službe koje su se zatekle na licu mesta i uspele da ga izvuku iz vode.

Hitne službe su odmah intervenisale, a povređeni je potom hitno transportovan u bolnicu, gde je primljen u kritičnom stanju i nakon operacija nastavlja oporavak.

Kako navode nadležni, ovo je drugi prijavljeni napad ajkule na Floridi u kratkom vremenskom periodu. Početkom juna, zabeležen je još jedan incident kada je ajkula ujela ribara dok je pokušavao da je odvoji od ribarske mreže. Identitet vrste koja je učestvovala u napadu još uvek nije zvanično potvrđen, ali stručnjaci pretpostavljaju da bi mogla biti reč o vrsti bik ajkule (bull shark), iako to do danas nije potvrđeno od strane nadležnih institucija.

Istragu vode Šerifova kancelarija okruga Bej, Komisija za zaštitu ribe i divljih životinja Floride i Nacionalna okeanska i atmosferska administracija koji analiziraju okolnosti napada i bezbednosne uslove u području marine.

Nakon incidenta, Hitne službe okruga Bay postavile su ljubičaste zastave upozorenja na obalama. Ova signalizacija označava prisustvo potencijalno opasnih morskih organizama i služi kao ozbiljno upozorenje kupačima i roniocima da budu maksimalno oprezni.

Florida je inače poznata kao savezna država sa najvećim brojem prijavljenih neprovociranih napada morskih pasa u Sjedinjenim Američkim Državama. Ipak, stručnjaci ističu da su ozbiljni i smrtonosni slučajevi i dalje veoma retki. Prema statistikama, verovatnoća napada ajkule manja je od rizika od udara groma ili napada drugih divljih životinja.

Stručnjaci za bezbednost u vodi savetuju građane i turiste da izbegavaju plivanje u mutnoj vodi, da se ne udaljavaju sami od obale, da ne ulaze u more sa otvorenim ranama i da izbegavaju područja gde se okupljaju jata riba, jer takve lokacije mogu privući predatore.

Ovaj incident ponovo otvara pitanje bezbednosti u priobalnim zonama Floride i potrebe za dodatnim oprezom, posebno u periodima povećane aktivnosti morskih predatora.