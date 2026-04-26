Kako navode analitičari, što blokada bude duže trajala, to će više države biti primorane da smanjuju potrošnju kako bi je uskladile sa ponudom, koja je već pala za najmanje 10 odsto. Procene ukazuju da je gubitak od oko milijardu barela nafte praktično izvestan, što je znatno više od količina koje su ranije puštane iz rezervi nakon početka sukoba na Bliskom istoku.

Zemlje se trenutno oslanjaju na strateške rezerve kako bi ublažile rast cena, ali kako blokada traje već devetu nedelju, posledice se sve više osećaju širom sveta.

Smanjenje tražnje dešava se na mestima koja nisu očigledni centri formiranja cena - rekao je glavni ekonomista kompanije Trafigura grup Saad Rahim na samitu FT Komoditis Global Samit u Lozani.

Trgovci iz kompanije Gunvor očekuju da bi gubici nafte već narednog meseca mogli da se udvostruče i dostignu pet miliona barela dnevno, odnosno oko pet odsto svetske ponude, što dodatno povećava rizik od recesije. Pojedini analitičari procenjuju da su gubici već na nivou od četiri miliona barela dnevno.

U nepovoljnim scenarijima koje razmatra Evropska centralna banka, cena nafte Brent mogla bi da dostigne 145 dolara po barelu, dok pojedine procene idu i do 154 dolara u slučaju duže blokade. U ekstremnim okolnostima, cena bi mogla skočiti i na 250 dolara po barelu.

Pošto još nema vidljivih znakova katastrofe u zapadnim zemljama, ljudi misle da je sve u redu i da je jedina posledica blago poskupljenje benzina - izjavio je Džunejt Kazokoglu iz kompanije Ef-Dži-I.

On je naglasio da je pad potražnje već počeo i da se širi talasno.

Prva je pogođena Azija, sledeća će biti Afrika. U Evropi se već govori o nestašici pojedinih vrsta goriva i oseća se uticaj cena - dodao je on.

Prema upozorenjima iz Gunvora, ukoliko se situacija ne reši u naredna tri meseca, posledice bi mogle biti globalne.

Ako u roku od tri meseca ne dođe do obnove rada moreuza, to će postati makroekonomski problem i svet će se naći na ivici recesije - upozorio je Frederik Laser iz Gunvora.

Posebno su pogođeni srednji destilati, poput dizela, čija je cena u Evropi već premašila 200 dolara po barelu, što je najviši nivo još od 2022. godine.

U Indiji se transportne kompanije već pripremaju za racionalizaciju potrošnje i prvo veće poskupljenje nakon više godina.

Za nekoliko nedelja počećemo da dobijamo izveštaje o problemima u snabdevanju dizelom — a to je osnova svetske ekonomije, jer pokreće transport robe - rekao je strateg Makvori grupe Vikas Dvivedi.

Kako bi ublažile posledice, zemlje Međunarodne energetske agencije, uključujući SAD, Nemačku i Japan, najavile su oslobađanje oko 400 miliona barela iz rezervi, dok je i Kina već posegnula za sopstvenim zalihama.