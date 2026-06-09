Nesvakidašnji incident dogodio se na putu Smederevo - Požarevac, kada su četiri muškarca sela u "fijat punto" i pojurila za "golfom 3", a potom su se sudarili.

Iako prvobitno nije bilo poznato zašto je došlo do "obračuna na drumu", stvari su postale jasnije kada je otkriveno da je svemu prethodila krađa - jagnjeta.

Naime, u "golfu 3" su se nalazile tri osobe koje su pre nesreće ukrale jagnje sa jednog porodičnog gazdinstva u okolini Smedereva i pokušale da pobegnu sa životinjom. Međutim, lopove su pojurile četiri osobe "fijat puntom", kada je u jendom trenutku usledio žestok sudar u kom su oba vozila uništena.

Da stvar bude gora, jedva punoletni vozač "golfa" imao je probnu vozačku dozvolu i u trenutku nesreće nije smeo da bude za volanom.

Posledice su mogle biti znatno teže, a u prilog tome govori činjenica da su pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice iz Smedereva učestvovali u oslobađanju pojedinih putnika iz smrskanih vozila.

Životinja je zatečena živa na licu mesta, a svih sedmoro povređenih je zadobilo lakše povrede i zbrinuti su u smederevskoj Hitnoj pomoći. Nesreća se dogodila u decembru 2022. godine.

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