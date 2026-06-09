Naime, hrvatski državljanin star 37 godina upravljao je plovilom oko 20 metara od obale kada je naleteo na 67-godišnjeg plivača koji se nalazio u moru. Povređenom 67-godišnjaku pružena je medicinska pomoć u Bolničkom centru Rijeka, gde su mu dijagnostikovane teške telesne povrede.

Okolnosti incidenta i dalje postupanje utvrdili su zaposleni u Lučkoj kapetaniji, koji su utvrdili da se plovilo kreće u području gde plovidba nije dozvoljena.

Policija podseća vlasnike plovila da se pridržavaju propisa o bezbednosti plovidbe i da obrate posebnu pažnju na plivače, ronioce i druga lica u moru. Takođe, plovilima je dozvoljeno da se kreću samo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale, a plovidba mora biti prilagođena uslovima na moru i gustini saobraćaja.

Plivačima i roniocima se savetuje da budu dodatno oprezni i da koriste propisanu signalizaciju kako bi obeležili svoje prisustvo u moru kako bi bili što vidljiviji operaterima plovila.

Odgovorno ponašanje i poštovanje propisa mogu doprineti većoj bezbednosti svih učesnika u pomorskom saobraćaju i sprečiti smrtne slučajeve na moru.

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