Smiljana R. (27), državljanka Srbije, poginula je u nesreći na Prokletijama kada je pala sa litice nakon što je pokušala da zaobiđe stenu. Od nje se putem društvenih mreža oprostio i Alpinistički odsek Beograda, a nizali su se komentari prijatelja i poznanika koji su uputili saučešće porodici.

Navodno, Smiljana je pala u provaliju duboku 250 metara zbog čega je, u potragu za njenim telom, bio angažovan i helikopter.

Da je Smiljana iskusna planinarka jasno je prema njenim objavama na društvenim mrežama gde se neretko hvalila usponima od vrhova u Grčkoj, preko Alpa pa do Afrike.

- 6.juna 2026. godine, tokom uspona na Zastanit na Prokletijama, tragično je nastradala članica alpinističke zajednice Smiljana Radovanović. Njen odlazak predstavlja veliki gubitak za porodicu, prijatelje, supenjače i sve nas koji smo imali priliku da je upoznamo. U ime Alpinističkog odseka "Dr Rastko Stojanović" Planinarskog saveza Beograda izražavamo iskreno saučešće njenim najbližima. Počivaj u miru - stoji u objavi.

Ispod objave nizale su se izjave saučešća.

Od Smiljane su se oprostili i putem Fejsbuk stranice "Pab kviz Inkvizitor".

- Sa velikom tugom, opraštamo se od naše drugarice Smiljane koja je tragično izgubila život na planinarenju. Smiljana je bila redovna na Inkvizitoru, odličan znalac, veliki filmofil, i pre svega sjajna osoba! Slika sa njene pobede na Office kvizu, koji je takođe znala fenomenalno. Neka joj je večna slava! - stoji u objavi.

Alo/Blic

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