Najmanje tri minuta u vrletima iznad Prokletija trajala je u nedelju popodne drama u helikopteru Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, nakon što je posada shvatila da su im tokom operacije otkazala oba motora na letelici staroj bezmalo pola veka.

Na helikopteru MUP-a "Bell 212", tokom akcije spasavanja, prema prvim informacijama, došlo je do kvara na oba motora, ali je pilot uprkos izuzetno teškoj situaciji uspeo da zadrži kontrolu nad letelicom i bezbedno je spusti na zemlju.

Upućeni tvrde da je pilot, vrhunskom veštinom i uz dosta sreće uspeo da iz autorotacije helikopter bezbedno prizemlji u blizini lokalnog puta Gusinje-Grebaje, čime je spasao sedam života: tri člana posade i četiri pripadnika Gorske službe spasavanja.

Stručnjaci iz avijacije naveli su da je verovatnoća da u istom trenutku otkažu oba motora, gotovo ravna nuli.

Letelica MUP-a, kojoj su otkazali motori, stara je 47 godina, a dugo je zbog tehničke neispravnosti bila prizemljena. Tek lani je nakon niza ulaganja i mehaničarskih popravki bila operativno spremna.

Helikopter je imao ogroman broj letova tokom prošle i ove godine, a letelica je posebno bila operativna poslednjih nekoliko dana. Učestvovala je i u potrazi za Srpkinjom, koja je nažalost stradala na Prokletijama, i upravo tada je došlo do kvara na oba motora.

To je jedini od dva helikoptera MUP-a koji je poslednjih meseci bio operativan, a nakon nezgode na Prokletijama ostali su bez obe letelice.

- Verovatno je došlo do zamora i kvara na oba motora - kazao je sagovornik "Vijesti".

Helikopter "Bell 212", kojem su otkazali motori, poslednji put na servisu najvažnijeg dela letelice bio je pre tri godine u ovlašćenom servisu u Atini.

Letelica je, prema podacima "Vijesti", 18. juna trebalo ponovo da ode na redovni servis motora.

U Avio-helikopterskoj jedinici godinama su ukazivali na problem starih i dotrajalih letelica zbog čega je flota duže bila potpuno zapuštena i letelice prizemljene.

Nakon ulaganja deo helikoptera i aviona za gašenje požara je delom oporavljen tokom prošle godine, ali ne u meri kako bi flota MUP-a bila operativna za brojne misije traganja i spasavanja, protivpožarno dejstvo, ali i za nadzor i podršku sa neba.

- Ovo je poslednja opomena i srećom da smo prošli bez posledica - upozorili su u toj jedinici.

Većina pilota Avio-helikopterske jedinice je prošle sedmice bila na redovnom letenju na simulatoru leta, gde je uvežbavala vanredne postupke. Ta vežba, kako pretpostavljaju, verovatno je imala uticaja i tokom drame iznad Prokletija.

Zbog lošeg stanja letelica doveden je u pitanje i opstanak Avio-helikopterske jednice jer bez kupovine novih helikoptera država, ako se izuzme Vojska Crne Gore, ostaće bez podrške za misije iz vazduha.

Alo/Vijesti

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