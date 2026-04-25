Osnovno javno tužilaštvo u Zrenjaninu podiglo je optužnicu protiv okrivljenog S. N. (49) iz Česterega, zbog sumnje da je počinio više krivičnih dela prevare, krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i produženo krivično delo lažno predstavljanje.

Optužnica je podignuta i protiv okrivljene B. N. (59) iz Česterega, zbog sumnje da je u suizvršilaštvu sa S. N. počinila krivično delo prevara.

Optužnicom koju je tužilaštvo podnelo Osnovnom sudu u Zrenjaninu, S. N. se stavlja na teret da je od 2018. do januara ove godine, lažnim prikazivanjem činjenica i predstavljajući se kao službeno lice Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativne agencije, sa okrivljenom B. N. prevario više osoba.

Tako su okrivljeni sebi pribavili protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 20.227.850,50 dinara.

Rešenjem Osnovnog suda u Zrenjaninu od 23. aprila, S. N. je produžen pritvor, dok su prema okrivljenoj B. N. produžene mere - zabrana napuštanja boravišta i Republike Srbije bez odobrenja, kao i zabrana prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa svedocima oštećenima.

