Kada pred sobom imate nekoliko kilograma višanja, početni entuzijazam često brzo nestane. Prsti postaju crveni od soka, koštice završavaju svuda po kuhinji, a posao koji deluje jednostavno pretvara se u dug i naporan proces.

Srećom, postoji jednostavan trik koji mnoge domaćice koriste, a za njega vam nisu potrebni nikakvi specijalni alati – samo dve stvari koje gotovo sigurno već imate u kuhinji.

Trik sa flašom i slamčicom

Ako nemate posebnu spravicu za vađenje koštica, posao možete obaviti uz pomoć obične plastične flaše i čvrste slamčice.

Ova metoda je posebno korisna kada se čisti veća količina višanja za kolače, pite, džem ili zamrzavanje, jer smanjuje nered i ubrzava ceo proces.

Kako funkcioniše ovaj postupak?

Postupak je jednostavan:

Skinite peteljke sa višanja

Pripremite praznu plastičnu flašu sa užim grlom

Postavite višnju na otvor flaše

Slamčicom ili štapićem probušite plod odozgo nadole

Koštica pada direktno u flašu

Očišćena višnja ostaje na vrhu, spremna za upotrebu

Na ovaj način možete očistiti mnogo voća u kratkom vremenu, bez seckanja i prljanja radne površine.

Zašto ovaj trik funkcioniše?

Tajna je u obliku flaše i načinu na koji drži voće. Usko grlo stabilizuje višnju, dok slamčica prolazi kroz sredinu i potiskuje košticu direktno u unutrašnjost flaše.

Zahvaljujući tome, višnja ostaje gotovo cela i zadržava svoj oblik, što je posebno važno za kolače i torte. Takođe, sok ostaje u voću, umesto da završi po kuhinji.

Dodatni savet za brži rad

Ako čistite veću količinu višanja, umesto plastične slamčice možete koristiti metalnu, jer je čvršća i lakše prolazi kroz plod.

Alternativno, mogu poslužiti i drveni štapići za ražnjiće ili kineski štapići, ukoliko nemate slamčicu pri ruci.

Idealno rešenje u sezoni višanja

Tokom sezone višanja, kada se pripremaju kolači, džemovi i zimnica, ovakav trik može značajno da uštedi vreme i smanji nered u kuhinji.

Ponekad su upravo najjednostavnija rešenja i najpraktičnija – a ovaj trik to jasno pokazuje.