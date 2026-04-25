Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici u Francuskoj, gde je izneo niz oštrih stavova o položaju Evrope, globalnim odnosima i dvostrukim standardima u međunarodnoj politici.

Na pitanje kako vidi Evropu danas, Vučić je istakao da kontinent gubi ključne bitke, ali da toga često nije svestan.

– Kao Evropljani mislimo da smo najpametniji i da je sve najvažnije ovde kod nas. Potcenjujemo druge i verujemo da imamo moralnu superiornost, što nije tačno. Ne zaostajemo samo za Sjedinjenim Državama u oblasti robotike i veštačke inteligencije, već i za Kinom – rekao je Vučić.

Dodao je da Evropa pravi ozbiljnu grešku u samopercepciji, poredeći je sa Zapadnim Rimskim carstvom koje nije prepoznalo opasnosti na svojim granicama.

– Ne mislim da će Evropa nestati, ali do kraja veka činiće manje od šest odsto svetskog stanovništva – upozorio je.

Kina i SAD – realnost koju Evropa ignoriše

Vučić je istakao da Kina pokazuje veću disciplinu i posvećenost, dok Evropa, kako kaže, gubi fokus.

– Oni rade više, imaju drugačiju radnu etiku i spremni su da nadmaše svakoga. Mi se oslanjamo na komfor i društvene mreže, što nas usporava – naveo je.

O botovima i pritisku javnosti

Govoreći o pregovorima sa Prištinom, Vučić je otkrio kako evropski predstavnici objašnjavaju svoje odluke.

– Rekli su mi otvoreno da imaju problem sa botovima i trolovima, jer ako donesu određene odluke, biće izloženi napadima na društvenim mrežama. Pitao sam ih da li onda odluke donose da bi zadovoljili publiku na internetu – rekao je predsednik.

Evropa bez jedinstva

Vučić je ocenio da ne veruje u jedinstvo Evrope, ističući da su razlike i interesi među državama sve izraženiji.

– Ne mislim da će promena vlasti u SAD bitno promeniti odnos prema Evropi. Problemi su dublji i traju duže – kazao je.

Dodao je da ni sam nema jednostavna rešenja, ali da je jasno gde su napravljene greške.

Srbija i strateški pravac

Govoreći o Srbiji, Vučić je naglasio da mala zemlja mora da razmišlja pragmatično i strateški.

– Evropa mora da širi svoj uticaj u Africi i Aziji, umesto da se gubi u birokratiji. Kina je već dominantna u Africi, a SAD se okreću Latinskoj Americi – rekao je.

Kosovo i ključna poruka

Najveću pažnju izazvao je deo govora u kojem je Vučić otvoreno ukazao na dvostruke standarde Zapada.

– Kada pričam sa evropskim liderima, kažu mi da gledamo u budućnost i zaboravimo prošlost. Onda ih pitam – možete li da odete kod Zelenskog i kažete mu da zaboravi Krim iz 2014? – rekao je Vučić.

Istakao je da Srbija trpi pritiske i očekivanja koja nisu primenjena na druge države.

– Kako očekujete da je normalno da neko prihvati gubitak 14 odsto teritorije? – upitao je.

Međunarodno pravo i nepravda

Vučić je dodatno naglasio da se međunarodno pravo ne primenjuje jednako na sve.

– Ako kažete da je Rusija prekršila teritorijalni integritet Ukrajine, zašto niko ne kaže da je prekršen teritorijalni integritet Srbije? – istakao je.

Dodao je da velike sile retko priznaju sopstvene greške.

– Uvek su male države krive, nikada velike – poručio je.

Poruka za kraj

Vučić je zaključio da su potrebne hrabre odluke i realan pogled na svet, jer bez toga Evropa neće moći da odgovori na izazove budućnosti.