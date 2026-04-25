Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici u Francuskoj, gde je izneo niz oštrih stavova o položaju Evrope, globalnim odnosima i dvostrukim standardima u međunarodnoj politici.
Na pitanje kako vidi Evropu danas, Vučić je istakao da kontinent gubi ključne bitke, ali da toga često nije svestan.
– Kao Evropljani mislimo da smo najpametniji i da je sve najvažnije ovde kod nas. Potcenjujemo druge i verujemo da imamo moralnu superiornost, što nije tačno. Ne zaostajemo samo za Sjedinjenim Državama u oblasti robotike i veštačke inteligencije, već i za Kinom – rekao je Vučić.
Dodao je da Evropa pravi ozbiljnu grešku u samopercepciji, poredeći je sa Zapadnim Rimskim carstvom koje nije prepoznalo opasnosti na svojim granicama.
– Ne mislim da će Evropa nestati, ali do kraja veka činiće manje od šest odsto svetskog stanovništva – upozorio je.
Kina i SAD – realnost koju Evropa ignoriše
Vučić je istakao da Kina pokazuje veću disciplinu i posvećenost, dok Evropa, kako kaže, gubi fokus.
– Oni rade više, imaju drugačiju radnu etiku i spremni su da nadmaše svakoga. Mi se oslanjamo na komfor i društvene mreže, što nas usporava – naveo je.
O botovima i pritisku javnosti
Govoreći o pregovorima sa Prištinom, Vučić je otkrio kako evropski predstavnici objašnjavaju svoje odluke.
– Rekli su mi otvoreno da imaju problem sa botovima i trolovima, jer ako donesu određene odluke, biće izloženi napadima na društvenim mrežama. Pitao sam ih da li onda odluke donose da bi zadovoljili publiku na internetu – rekao je predsednik.
Evropa bez jedinstva
Vučić je ocenio da ne veruje u jedinstvo Evrope, ističući da su razlike i interesi među državama sve izraženiji.
– Ne mislim da će promena vlasti u SAD bitno promeniti odnos prema Evropi. Problemi su dublji i traju duže – kazao je.
Dodao je da ni sam nema jednostavna rešenja, ali da je jasno gde su napravljene greške.
Srbija i strateški pravac
Govoreći o Srbiji, Vučić je naglasio da mala zemlja mora da razmišlja pragmatično i strateški.
– Evropa mora da širi svoj uticaj u Africi i Aziji, umesto da se gubi u birokratiji. Kina je već dominantna u Africi, a SAD se okreću Latinskoj Americi – rekao je.
Kosovo i ključna poruka
Najveću pažnju izazvao je deo govora u kojem je Vučić otvoreno ukazao na dvostruke standarde Zapada.
– Kada pričam sa evropskim liderima, kažu mi da gledamo u budućnost i zaboravimo prošlost. Onda ih pitam – možete li da odete kod Zelenskog i kažete mu da zaboravi Krim iz 2014? – rekao je Vučić.
Istakao je da Srbija trpi pritiske i očekivanja koja nisu primenjena na druge države.
– Kako očekujete da je normalno da neko prihvati gubitak 14 odsto teritorije? – upitao je.
Međunarodno pravo i nepravda
Vučić je dodatno naglasio da se međunarodno pravo ne primenjuje jednako na sve.
– Ako kažete da je Rusija prekršila teritorijalni integritet Ukrajine, zašto niko ne kaže da je prekršen teritorijalni integritet Srbije? – istakao je.
Dodao je da velike sile retko priznaju sopstvene greške.
– Uvek su male države krive, nikada velike – poručio je.
Poruka za kraj
Vučić je zaključio da su potrebne hrabre odluke i realan pogled na svet, jer bez toga Evropa neće moći da odgovori na izazove budućnosti.
