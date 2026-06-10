Većina građana o ličnoj karti, pasošu ili vozačkoj dozvoli razmišlja tek kada planira putovanje ili kada ih neko zatraži na uvid. Međutim, istek ličnih dokumenata nije bezazlena administrativna greška i može da izazove ozbiljne probleme, od nemogućnosti obavljanja svakodnevnih poslova do novčanih kazni, pa čak i prekršajnog zatvora.

Mnogi tek kada odu u banku, kod notara ili na granicu shvate da im je dokument istekao, a tada je često kasno za brzo rešenje.

Kada istekne dokument, on praktično prestaje da postoji

Iako ga fizički imate kod sebe, lična karta, pasoš ili vozačka dozvola nakon isteka roka važenja više nemaju pravnu snagu.

To znači da sa isteklom ličnom kartom ne možete dokazivati identitet pred državnim organima, bankama, notarima i drugim institucijama.

Građani Srbije koji imaju obavezu posedovanja lične karte dužni su da na vreme podnesu zahtev za izdavanje nove. U suprotnom mogu odgovarati prekršajno.

Kazna do 50.000 dinara, a u pojedinim slučajevima i zatvor

Prema Zakonu o ličnoj karti, građanin koji nema važeću ličnu kartu iako je po zakonu mora da je poseduje može biti kažnjen novčanom kaznom do 50.000 dinara.

U određenim situacijama sud može izreći i kaznu zatvora do 30 dana umesto novčane sankcije.

Dodatne kazne mogu uslediti i ukoliko građanin ne prijavi gubitak dokumenta ili ne podnese zahtev za izdavanje novog u zakonom propisanom roku.

Sa isteklom vozačkom rizikujete kaznu na putu

Mnogi vozači ne proveravaju rok važenja dozvole sve dok ih ne zaustavi saobraćajna policija.

Upravljanje vozilom sa isteklom vozačkom dozvolom može da vas košta od 5.000 do 10.000 dinara, a u pojedinim slučajevima mogu biti izrečene i dodatne mere u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja.

Poseban problem nastaje ukoliko učestvujete u saobraćajnoj nezgodi sa nevažećom dozvolom, jer to može dodatno zakomplikovati postupak sa osiguravajućim društvima.

Pasoš koji je istekao može da vam uništi putovanje

Svake godine veliki broj putnika tek na aerodromu ili granici primeti da im je pasoš istekao ili da nema dovoljan rok važenja za ulazak u određenu zemlju.

Pojedine države zahtevaju da pasoš važi najmanje tri, a neke čak šest meseci od dana ulaska u zemlju.

To znači da vam čak ni formalno važeći pasoš ponekad neće pomoći ukoliko mu uskoro ističe rok.

Problemi koji nastaju mnogo pre kazne

Iako većina ljudi strahuje od novčanih sankcija, u praksi su mnogo češće svakodnevne neprijatnosti.

Bez važeće lične karte često ne možete:

da otvorite račun u banci

podignete novac u određenim situacijama

overite dokumenta kod notara

zaključite ugovor

obavite pojedine administrativne postupke

registrujete vozilo ili završite poslove u državnim institucijama

Jedan istekao dokument često pokreće čitav niz problema koje nije moguće rešiti dok ne dobijete novi.

Kako da izbegnete neprijatnosti?

Stručnjaci savetuju da nekoliko puta godišnje proverite rok važenja svih ličnih dokumenata, posebno pred godišnje odmore i putovanja.

Zahtev za novu ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi, a postupak uključuje fotografisanje, proveru podataka i uplatu propisanih taksi.

U većini slučajeva građani dobijaju potvrdu o podnetom zahtevu, koja privremeno može poslužiti za određene administrativne potrebe.

Iako mnogima deluje kao obična formalnost, istek dokumenata može da donese mnogo više problema nego što se na prvi pogled čini. Zato je najbolje da proverite datume važenja na vreme, jer nekoliko minuta pažnje može da vas sačuva od kazni, izgubljenog vremena i ozbiljnih komplikacija.