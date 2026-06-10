Viši sud u Beogradu odlučio je danas da otvori za javnost izlaganje završnih reči na suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanović, roditeljima dečaka K. K, koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara skole.



Ovo suđenje je od početka bilo zatvoreno za javnost radi zaštite maloletnika, ali je sud odlučio da izlaganje završnih reči ipak otvori za javnost.



Završne reči će najpre izneti tužilaštvo, odbrana i oštećeni, nakon čega će sud zakazati objavljivanje presude.



Tokom ponovljenog postupka su optuženi Kecmanovići izneli odbranu, dok su saslušani i oštećeni, odnosno članovi porodice ubijenih i ranjenih.



Ponovo je saslušan i njihov maloletni sin K. K.., koji se od zločina nalazi u zdravstvenoj ustanovi.



Kecmanovići od početka suđenja negiraju krivicu.



Sudski postupak se ponavlja zato što je Apelacioni sud u Beogradu ukinuo prvostepenu presudu kojom su Kecmanovići bili osuđeni na višegodišnje kazne i naložio da se

suđenje ponovi.



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