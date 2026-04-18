

Poznati vranjski sportista i MMA borac M. K. našao se ponovo na meti napadača, jer mu je nepoznata osoba, ili više njih, podmetnula eksplozivnu napravu pod automobil. Vozilo je eksplodiralo u dvorištu njegove porodične kuće, a ovo nije prvi put da se našao na meti napadača!

Kako saznajemo, jaka eksplozija odjeknula je juče ujutru, oko 8 sati, u centru Vranja nedaleko od pijace Bujkovski most u dvorištu porodične kuće. Jaka detonacija uznemirila je ceo komšiluk, a ubrzo se saznalo da je eksplodirao automobil. Vozilo je maltene skroz uništeno zbog eksplozije, a srećom, niko nije povređen.

Prema pisanju lokalnih medija, eksplozivna naprava je aktivirana ispod vozila koje je u vlasništvu poznatog lokalnog MMA borca M. K.

Da je njegov automobil dignut u vazduh, potvrdio je i on sam na svom profilu na društvenim mrežama.

- Danas još jedan napad na mene. Postavljena bomba ispod mog automobila, u dvorištu kuće u kojoj živim - oglasio se Miloš K. na društvenim mrežama.

Prema pisanju medija, ceo komšiluk je bio u šoku, jer je od siline udara došlo do pucanja stakala na okolnim objektima u komšiluku.

- Čuo se strašan prasak, cela zgrada se zatresla. Pomislili smo da je pukao plinski kotao, ali kada smo pogledali kroz prozor, automobil je bio u plamenu, a delovi su leteli desetinama metara unaokolo - kazao je jedan od očevidaca za medije.

Više javno tužilaštvo u Vranju oglasilo se povodom eksplozije naglasivši da ih je obavestila PU Vranje u Vranju da je u Ulici Đure Jakšića eksplodirala naprava, postavljena u predelu prednje leve strane putničkog motornog vozila marke „pasat“, vlasništva K. M. iz Vranja.

- Nema povređenih lica, dok na vozilu ima oštećenja u predelu prednjeg levog krila i ispod motora - stoji u saopštenju VJT-a, i dodaju da je naloženo policiji da izvrše uviđaj lica mesta, obezbede tragove, utvrde o kojoj se eksplozivnoj napravi radi i eventualno uzmu video-zapise sa nadzornih kamera u blizini.

Inače, on je, kako pišu mediji, već preživeo nekoliko napada. Na njega je iz automatske puške pucano pre tačno godinu dana u mestu Neradovac, a u decembru 2023. takođe je bio akter pucnjave u jednom gradskom restoranu, kada je bio ranjen.





