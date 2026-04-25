Državljani Albanije P. N. (28) i N. F. (27) osumnjičeni su da su 24. marta u Tuzima, državljanina Albanije P. P. (37) udarali po glavi i telu i da su ga nožem više puta uboli u grudi i noge, saopšteno je danas iz Uprave policije Crne Gore.

U saopštenju se navodi da su P. N. i N. F. osumnjičeni za krivično delo ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu.

-Službenici Regionalnog centra bezbednosti 'Centar' – Odeljenja bezbednosti Podgorica, u koordinaciji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, nakon sprovedenih izviđajnih i sveobuhvatnih policijsko-tužilačkih mera i radnji, rasvetlili su krivično delo ubistvo u pokušaju izvršeno 24. marta 2026. godine u opštini Tuzi na štetu albanskog državljanina P. P. (37) - ističe se u saopštenju.

Iz UP Crne Gore su dodali da su "preduzimajući operativne, taktičke i dokazne mere i radnje, policijski službenici, u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Podgorici, identifikovali osumnjičena lica - državljane Republike Albanije – P. N. (28) i N. F. (27) i protiv istih podneli krivične prijave zbog sumnje da su 24. marta 2026. godine počinili krivično delo ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu, na štetu albanskog državljanina P.P.".

- Kako se sumnja, oni su se navedenog dana vozilom iz Podgorice uputili ka opštini Tuzi, gde su se oko 15.30 časova, u centru Tuzi, zaustavili na parking prostoru u blizini crkve. Nakon kraće rasprave sa oštećenim istog su fizički napali, zadajući mu najpre udarce rukama po glavi i telu, a potom su mu upotrebom hladnog oružja – noža – naneli više ubodnih rana u predelu grudi i nogu. Službenici policije preduzimaju intenzivne mere i radnje u cilju pronalaska i lišenja slobode osumnjičenih lica - kazali su iz UP.