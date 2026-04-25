Srpski državljanin osuđen je u Pokrajinskom sudu u Feldkirhu, u Austriji, za utaju poreza od 250.000 evra.

Bio je samozaposlen. Kao samozaposleni čistač zgrada, Srbin je bio odgovoran, između ostalog, za javne toalete u pokrajinskoj prestonici. Međutim, navodno nije pravilno oporezovao svoj prihod. Sada je 43-godišnjak proglašen krivim za utaju poreza od četvrt miliona evra. Naime, ostvario je promet od oko 550.000 evra u 2023. i 2024. godini.

Međutim, očigledno je samo delimično platio porez. Nedostaje oko 42.000 evra poreza na promet za 2023. godinu, a naredne godine, poreska prijava za dodatnih 45.000 evra navodno uopšte nije podneta. Poreske vlasti ga takođe terete za utaju poreza na dohodak: to iznosi preko 170.000 evra koji nisu plaćeni.

Pred Porotnim sudom u Feldkirhu, sada insolventni preduzetnik je pokazao kajanje: „Nisam to uradio namerno“, uveravao je i priznao krivicu.

Odbrana se zasnivala na činjenici da sve ovo nije bila isključivo njegova krivica. Naime, navodno nije platio svom poreskom savetniku, koji stoga nije prosledio njegova dokumenta poreskim organima.

Sudija Teo Rimele nije imao milosti, već ga je proglasio krivim za utaju poreza. Kaznjen je sa čak 100.000 evra ili šest meseci zatvora. Jedan deo, 45.000 evra ili tri meseca, je oprošten. Pored toga, čovek mora da izmiri sve svoje preostale poreske dugove. Jedina prednost je što kaznu od 100.000 može da plati u ratama tokom narednih pet godina.

