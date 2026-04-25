Muškarac E.D. (49) usmrtio je svoje dvogodišnje dete u mestu Kabernik kod Višegrada, a onda počinio samoubistvo.

Reč je o osobi koja je živela u Goraždu, a Kabernik kod Višegrada je bilo njegovo rodno mesto. Iako se pojavila informacija da se opredelio za ovo mesto zato što je tu imao kuću, ta informacija se ispostavlja kao netačna. Naime, kuća je gotovo ruševina, pa bi glavni motiv upravo trebalo da bude nepristupačnost terena i činjenica da se u krugu od nekoliko kilometara nalazi svega jedna naseljena kuća.

U Višegradu su reporteri Avaza saznali da je ubica nekoliko dana pre jezivog zločina tu boravio s prijateljima, da su čak i roštiljali. Ništa nije slutilo da će se ovakvo nešto desiti.

Meštani Višegrada kažu da ne pamte ovakav slučaj u prethodnim godinama. Prema nezvaničnim informacijama, muškarac je obesio svoje dete, a onda se i on obesio.

Monstrum je slao oproštajne poruke porodici nakon što je ubio dete.

Upravo je komunikacija monstruma s porodicom bila alarm, pa su oni pozvali policiju, a onda su iz MUP-a BPK Goražde kontaktirale PU Foča, koja je brzo izašla na teren.

Ipak, tamo nisu samo pronašli obešeno dete, nego i monstruma koji je presudio svom detetu.

Istragom Policijske uprave Foča utvrđeno je da je E. D. u Višegrad stigao u sredu oko 14 sati. Tada je nadzorna kamera snimila njegovo vozilo kako prolazi kroz crveno svetlo na semaforu.

Razvod kao okidač?

Poznanici ubice kažu da ranije nije bio sklon nasilju, a da ga je posebno potresao razvod. Nakon razvoda živeo je s detetom kojem je presudio. Iz ranijeg braka je takođe imao starije dete.

E. D. koji je u sredu ubio svoju dvogodišnju ćerku, a zatim i sebe u selu Kabernik kod Višegrada, danas treba da bude sahranjen na groblju Koljevke u svom mestu.