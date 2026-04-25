Ponekad nastavnice mogu biti uhvaćene u "nepriličnim odnosima" sa svojim učenicima, ali to ne znači da ako ste "atraktivna žena" nećete proći nekažnjeno, navodi se u tekstu sajta ickchirpse.com

Naime, nastavnica na zameni iz Teksasa, Anđela Palmers (27), postala je viralna nakon što je optužena za održavanje "neprkladnog odnosa" sa svojim učenikom.

Prema pisanju Njujork posta, ona je ove nedelje uhapšena zbog incidenata u okrugu Bel i nalazi se u pritvoru uz kauciju od 150.000 dolara. Uhapšena je nakon što su školski zvaničnici obavestili policiju o njenoj „neprikladnoj komunikaciji sa učenicima", posebno putem društvenih medija van školskog dana.

Mak Edvards, nadzornik nezavisnog školskog okruga Ljano, kaže: „Okrug shvata sve ovakve optužbe izuzetno ozbiljno i ostaje posvećen obezbeđivanju bezbednog i podržavajućeg okruženja učenicima.

„Trenutno nismo u mogućnosti da pružimo dodatne detalje zbog pitanja privatnosti osoblja i učenika.“

Šta je nastavnica slala preko poruka svom učeniku i on njoj, za sada će ostati tajna.

BONUS VIDEO