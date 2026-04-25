Predsednik Vučić je komentarisao trenutnu napetu situaciju između Amerike i Evrope.

- Ja ne verujem da je sve počelo sa Trampovom administracijom, mislim da je počelo tokom Obaminog predsedništva, a nastavilo se sa Bajdenom. Jedan od najvažnijih akata je onaj o smanjenju inflacije u SAD. Ne mogu reći da je anti-evropski, ali se u njemu krči novi put za SAD. Ja ne verujem da će promena administracije u budućnosti doneti neke velike vesti o povratku jedinstva Evrope i SAD. Amerika će voditi svoju bitku sa Kinom, a šta će Evropa da radi - pitao je on.

- Pristup Ursule fon der Lajen je mnogo realističniji. Promena administracije u SAD neće mnogo promeniti odnose sa Evropom. Ne znam šta će Evropa raditi, ako me pitate za rešenja, nisam pametan kao vaši prethodni gosti. Vidim ko je grešio, šta je trebalo drugačije, ali da budem iskren ne vidim velika rešenja. Ako pitate nas kao malu zemlju, meni je moja zemlja značajna, ali vama iz vašeg ugla ne. Moramo da krenemo od strateških rešenja, otvoreni za promene, jer ako se sve svodi na popovanje drugima o moralnoj superiornosti, onda bih pitao postoji li bilo ko u ovom zdanju veruje da su Rumunija ili Bugarska bile u boljem stanju 2007. nego što je sada Srbija. Sve se promenilo - zaključio je Vučić.