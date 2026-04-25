Skup je posvećen razmatranju političkih, ekonomskih i društvenih pitanja savremenog sveta, sa ciljem podsticanja dijaloga i jačanja međunarodne saradnje u duhu tolerancije i međusobnog uvažavanja.

Predsednik Vučić se obratio na 10. plenarnoj sednici zajedno sa Tijerijem de Monbrijalom.

Na pitanje kako posmatra Evropu u ovakvom trenutku, Vučić je prvo rekao da je predsednik Srbije devet godina, a da je predsednik Vlade bio tri.

"Pažjivo sam slušao sve vaše paneliste i goste. Puno sam naučio i dobio nove ideje. Moram da kažem da stvari vidim malo drugačije. Kao Evropljani, svi mi gubimo neke važne bitke i uvek mislimo da smo najpametniji. Uvek zaboravljamo i potcenjujemo druge, ne shvatamo da zaostajemo za drugim delovima sveta. Verujemo da svet ne postoji u nekom pravom smislu i da se sve bitno dešava u Evropi. Ne zaostajemo samo za SAD već i za Kinom i to postaje sve veći jaz. Kao da se to dešava negde drugde, a ne u svetu koji danas postoji", rekao je Vučić.

Vučić kaže da ga to podseća na Zapadno rimsko carstvo, ali da ne veruje da će se Evropa raspasti.

"Možemo da živimo u nekom svom balonu i verujemo da ćemo opstati pored onih koji su jači od nas. Ono što smo promenili unutar svojih zemalja, šta smo promenili u zadnjih 20 godina i šta ćemo promeniti u narednih 20. Mi ćemo ostati deo Evrope, ali nisam veliki optimista kada je reč o ukupnoj budućnosti koju gradimo ovde. Na primer, Kina je vrednija od nas, temeljnija, posvećenija, u stanju su da prešišaju sve nas. Hajde da promenimo radno vreme, sindikate, šta je sa digitalnom lenjošću? Ne možemo lagati sebe da radimo 4 ili 8 sati dnevno efektivno."

"Daću vam primer. Imali smo pregovore sa Prištinom u Briselu. Rekli su mi otvoreno, Aleksandre, imamo problem. Sa armijom botova i trolova na društvenim mrežama. Jer, ako kažemo nešto, naći ćemo se pod masovnim udarom tih ljudi i Evropska komisija to ne može da izdrži. Možete da pitate Lajčaka ili Borelja. Ja sam pitao, vi donosite odluke da zadovoljite ljude na društvenim mrežama? Pa šta možemo da očekujemo u budućnosti. Kakva je to odluka koju smo doneli prethodnih godina koja je promenila putanju, recimo, niskog privrednog rasta u Evropi. Kakva je bila stopa pre 10-15 godina? Može li se porediti sa kineskim ili američkim? Ne može", rekao je Vučić.

"Srbija je premala zemlja, nismo važni čak ni u Evropi. U vezi sa prethodnom prezentacijom, Crna Gora i Island nemaju ni milion stanovnika. Evropi treba Ukrajina zbog bezbednosti, to je u redu, ali kakva bi bila njena teritorija koju bi primili? I sve je teško. A šta je rešeno u prethodnim godinama? Gotovo ništa. Sanjamo da će se nešto rešiti samo od sebe", rekao je predsednik.

Na komentar De Monbrijala da je predsednik izneo dijagnozu, Vučić je rekao 'znam da je malo previše', na šta se u publici čuo smeh.

"Ja ne verujem da je sve počelo sa Trampovom administracijom, mislim da je počelo tokom Obaminog predsedništva, a nastavilo se sa Bajdenom. Jedan od najvažnijih akata je onaj o smanjenju inflacije. Ne mogu reći da je anti-evropski, ali se u njemu krči novi put za SAD. Ne verujem u to jedinstvo, čak je i pristup Ursule fon der Lajen bio racionalniji. Ne verujem da će taj pristup povratiti odnose sa SAD. Oni vode bitke i protiv Kine, ne znam šta će Evropa uraditi. Nemam rešenje, ja vidim rezultate. Ako analizirate npr. izbore u nekoj zemlji, može se videti ko je grešio i ko je vodio dobru kampanju, ali to je sve. Ako nas pitate kao malu zemlju u poređenju sa Evropom, smatram da treba da idemo u pravcu strateških rešenja. Moramo biti hrabriji i otvoreniji za promene. Jer ako se sve svodi na popovanje o moralnosti i demokratskim vrednostima, ja bih pitao, postoji li bilo ko ovde ko veruje da su Rumunija i Bugarska 2007. bili u boljem stanju nego Srbija u 2026. godini? Niko se sa tim ne bi složio, ali sve se promenilo i ne znam kako će Evropa to prebroditi", rekao je Vučić.

Predsednik kaže da ne zna kako će neko prihvatiti njegove ili predloge Edija Rame ako nemaju pravo veta ili odluke u EU.

"Ljudi će uvek govoriti da to nije popularno u njihovim zemljama, zato što im je dosta imigranata i stranaca. Ja mislim da Evropa mora da donosi hrabrije odluke i poteze, ali to je samo moje mišljenje", kaže Vučić.

Na pitanje šta bi preporučio sadašnjim članicama EU, šta bi trebalo da prodube i u kom pravcu da gledaju, Vučić kaže:

"Meni je mnogo lakše da o tome pričam kada je reč o Srbiji, to mi je posao, i to je teren gde mogu nešto da kažem. Kada je reč o preporukama, ne bi bilo ozbiljno sa moje strane da se upuštam u tako nešto. Ali ako mogu da kažem na filozofskom planu, ja bih veoma agresivno išao sa širenjem uticaja Evrope u Aziji i Africi. Ne bih gubio vreme na birokratskim pitanjima. Treba raditi velike stvari, ne radi se samo o ekonomiji, rastu, AI i robotici. Kina postaje dominantna u Africi. Šta će se desiti sa Latinskom Amerikom? SAD se bave time na svom planu. Evropi je potrebno više, u to nema sumnje", rekao je Vučić i dodao da je Srbija u ozbiljnoj situaciji zbog Kosmeta.

"Pominjali ste to danas, da je rat u Ukrajini prvi rat na evropskom tlu. To nije tačno, mi smo napadnuti bez saglasnosti UN, i to niko ne može da porekne. Kada razgovaram sa Francuzima i Nemcima, uvek mi kažu isto - Aleksandre, zašto još uvek gledate u prošlost? Okrenite se budućnosti, kažu mi, vodite računa o budućnosti naše zemlje. Ja im kažem da mi to i radimo, imamo veći rast od vas, vi ste bogatiji. Da li ste spremni da odete u Ukrajinu i kažete Zelenskom da ne razmišlja o Krimu? To je problem sa nama. Zašto sam pomenuo Kosovo? Ja smatram da se ne može udariti na neku zemlju koja ne priznaje nezavisnost, a ima ih svuda - Kina, Kazahstan, Indija i tako dalje. Vi kažete da ste doneli odluku, ali najmoćnije zelje sveta nisu tako odlučile osim SAD", rekao je on.

"I to znači da nismo u potpunosti usaglašeni sa spoljnom politikom EU. Mi smo rekli da ćemo biti deo evropske odbrane, ali nećemo biti deo NATO. Ali dajte nam nešto, dajte otvorene granice, ne trebaju nam prava veta ili fondovi. Mi imamo odnos duga prema BDP 41 odsto. Nemamo problema sa novcem. Pravi problem je što neko mora da stvori prilike za Srbiju, i da razume našu poziciju. Uzeti nam 14 odsto teritorije, i onda nam reći da moramo biti zadovoljni, to nije u redu. Morate rešiti goruće probleme, a onda se fokusirajte na širenje evropskih ideala u Africi, Aziji i u Zalivu", dodao je Vučić.

"Kada god bi nam neko prišao sa ciljem pomirenja na Balkanu, uvek bi nam rekli da gledamo pomirenje Francuske i Nemačke posle '45. i to je tačno. Ali, imali ste stvarne posledice, razgovore o krivici i o kojim principima se radilo. Moje pitanje je, ako kažemo da je Rusija narušila teritorijalni integritet Ukrajine, kako ni jedna evropska zemlja nije rekla da je to uradila sa Srbijom? Ako bi neko to rekao, sve ostalo bi bilo lakše. Ali, uvek se insistira na nečem drugom. Da li je to urađeno u skladu sa Poveljom UN ili ne? Ali, velike sile nikad nisu krive već samo male države mogu da budu krivci, i to je tragično", kaže Vučić.

De Monbrijal kaže da međunarodno pravo jeste prekršeno u slučaju Srbije. On je zahvalio predsedniku Vučiću na učešću i rekao da je razgovor bio koristan.

U okviru programa konferencije, predsednik Vučić obraća se učesnicima skupa sa kojima će razmeniti mišljenje o najvažnijim pitanjima savremenih odnosa u svetu, kao i o ključnim temama koje određuju međunarodne političke i ekonomske odnose, najavljeno je iz Predsedništva Srbije.

