Banjaluka je ponovo na nogama nakon što je stari znanac policije i pravosuđ, Boris Zorić (40) potegao nož na ženu Ž. P. u naselju Obilićevo.

Okružni sud u Banjaluci odredio je jednomesečni pritvor ovom povratniku u vršenju najtežih krivičnih dela, pod sumnjom da je pokušao da ubije devojku s kojom je nekada bio u emotivnoj vezi.



Krvava drama odigrala se 3. aprila u Ulici cara Lazara. Prema rekonstrukciji događaja, Zorić i Ž. P. su se prvo verbalno sukobili, nakon čega je on, u naletu besa, potegao sečivo.

Zorić je nož zario ženi pravo u grudni koš. Ipak, tragedija je izbegnuta zahvaljujući neverovatnom spletu okolnosti koji je žrtvi sačuvao život.



– Žrtvu je ubo u grudi, ali je prodiranje noža zaustavila grudna kost. To je ženi verovatno spaslo život, jer sečivo nije moglo da prodre dublje ka srcu i plućima – navodi izvor blizak istrazi.



Okružni sud je ekspresno doneo odluku o pritvoru koji može trajati do 4. maja, uz obrazloženje da postoji opravdana bojazan da bi Zorić, boravkom na slobodi, mogao dovršiti započeto ili ponoviti slično krivično delo.



Boris Zorić nije nepoznato ime u banjalučkoj crnoj hronici. Njegov dosije je „debeo“, a javnost ga najbolje pamti po učešću u jezivom ubistvu Brune Rolda 25. novembra 2019. godine. Taj zločin je po svojoj svireposti zgrozio region. Rold je zaklan nožem u napuštenoj kući u samom centru Banjaluke, a ubice su potom zapalile njegovo telo kako bi prikrile tragove zločina.



Zorić je tada osuđen na četiri godine zatvora zbog saučesništva, dok je direktni izvršilac, Rade Drljača, dobio 15 godina robije. Osim zatvorske kazne, Zoriću je tada izrečena i mera obaveznog lečenja od zavisnosti od droge i alkohola u Zavodu za psihijatriju u Sokocu, budući da je godinama poznat kao uživalac narkotika. On je kaznu izdržao, a iz bolnice je otpušten tek nedavno. Umesto socijalizacije, prvo što je uradio po izlasku na slobodu bilo je, ponovno potezanje noža.



Zanimljivo je da je mesec dana pre nego što je učestvovao u ubistvu Brune Rolda, i sam Zorić bio meta sličnog brutalnog napada. U oktobru 2019. godine, u stanu svog prijatelja, Zorić je izboden nožem upravo u predelu grudnog koša.



Za taj napad pravosnažno je osuđen Zlatan Vidović na tri i po godine zatvora. Čini se da Zorić iz sopstvenih ožiljaka nije naučio ništa, već je istu metodu primenio na svojoj bivšoj partnerki.



– Taj čovek je hodajuća opasnost. Svi znamo ko je on i šta je radio onom nesrećnom Roldu. Činjenica da je odmah po izlasku iz zatvora i bolnice ponovo uzeo nož govori da za njega nema popravke. Jadna ta žena, da joj kost nije zaustavila ruku, danas bismo joj palili sveće – kažu ogorčeni Banjalučani.

