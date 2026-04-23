Mnogi krivca za loš san traže u stresu, telefonu ili kafi — ali često zanemaruju jedan od ključnih faktora: temperaturu u prostoriji. Iako deluje bezazleno, razlika od samo nekoliko stepeni može odlučiti da li ćete brzo zaspati ili se buditi tokom cele noći.

Tokom večeri telo prirodno snižava svoju unutrašnju temperaturu kako bi signaliziralo mozgu da je vreme za san. Kada je soba pretopla, taj proces se remeti — telo kao da „ne dobija poruku“ da treba da se odmori.

Rezultat? Teže uspavljivanje, češća buđenja i osećaj umora već na početku dana.

Koja je idealna temperatura?

Stručnjaci se uglavnom slažu da je optimalno između 16 i 19°C. Ne treba da vam bude hladno — cilj je blago rashlađena prostorija uz prijatan pokrivač.

Ako temperatura prelazi 22°C, kvalitet sna često opada.

Kako da poboljšate uslove za spavanje?

Provetrite sobu pre odlaska u krevet — svež vazduh pravi veliku razliku

Smanjite grejanje tokom noći ako možete

Koristite laganiju posteljinu umesto teških pokrivača

Istuširajte se toplom vodom — nakon toga telo prirodno gubi toplotu i lakše tone u san

Sitna promena koja često pravi ogromnu razliku: kada pogodite temperaturu, san postaje dublji, mirniji i zaista odmara.