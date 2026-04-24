Kantonalni sud u Sarajevu doneo je prvostepenu presudu u slučaju Džene Gadžun protiv optuženih Suada Rožajca, Nine Jovanović i Jasmine Halimić pa su tako osuđeni na 17 godina i šest meseci.

Suad Rožajac dobio je 10 godina zatvorske kazne, Nina Jovanović 4 godine i šest meseci, a Jasmina Halimić tri godine zatvora, prenosi Avaz.

Suad Rožajac je osuđen za teško krivično delo protiv zdravlja ljudi i krivično delo nesavesno lečenje, dok su Nina Jovanović i Jasmina Halimić osuđene za krivično delo zloupotreba položaja ili ovlašćenja.

Slučaj devojčice Džene iz Kaknja potresao je javnost u novembru 2021. godine, a nekoliko puta su organizovani i protesti na kojima su roditelji upućivali zahteve vlastima, sudu i tužilaštvu.

Tužilaštvo tvrdi da su propusti tokom operacije u privatnoj ordinaciji doveli do smrti devojčice.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.

Avaz