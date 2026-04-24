Jovana je prvi put otputovala na drugi kontinent, sanjala je Zanzibar i rajske plaže, a kući se vratila sa nečim što ni u najgorem snu nije mogla da zamisli – parazitom u stopalu.

Najgore od svega, problem nije primetila odmah. Tek osam nedelja nakon povratka počeli su simptomi, a ispod kože pojavili su se čudni, vijugavi tragovi koji su se pomerali.

Kako je sama ispričala, nakon toga je usledio pravi psihički stres.

Reč je o infekciji poznatoj kao „larva migrans“, koju izazivaju larve parazita koje ulaze kroz kožu, najčešće pri kontaktu sa zaraženim peskom ili zemljom. Simptomi uključuju jak svrab i karakteristične linije koje „putuju“ ispod kože.

Iako zvuči zastrašujuće, stanje se danas uspešno leči, ali stručnjaci upozoravaju na oprez – na plažama uvek koristite peškir ili obuću kako biste izbegli ovakve situacije.