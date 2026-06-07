Dvadesetosmogodišnja mama Anđela iz Vranja porodila se u niškom Univerzitetskom kliničkom centru i oseća se dobro. Devojčice su došle na svet prirodnim putem i imaju nešto manje od dva kilograma, pa su još u bolnici sa mamom kako bi ojačale.

“Zadovoljna sam tretmanom i brigom u niškom porodilištu kako o meni tako i o mojim bebama. Dobila sam informaciju da će se u Nišu graditi novo porodilište i drago mi je da će mame doneti svoje bebe na svet u boljim uslovima”, rekla je mama Anđela.

Bebe su bile na terapiji intenzivne nege, a sada su već na odeljenju neonatologije.

“Očekujemo još malo napretka, do granice koju smatramo bezbednom za otpust, a to je oko 2.000 grama telesne težine, nakon čega će mama moći da ih povede kući da rastu u porodičnom okruženju, onako kako treba“, kazao je Dejan Milojević, načelnik intenzivne nege Dečje klinike UKC-a Niš.

Ovu hrabru mamu i bebe obišli su gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović i direktor UKC-a Milan Lazarević.

„Žena koja je danas postala srećna majka nije iz Niša, to pokazuje da Kliničkom centru gravitiraju ljudi iz čitave jugoistočne Srbije. Nije bez razloga što kažemo da oko dva miliona ljudi svoju zdravstvenu zaštitu traži upravo ovde. To dodatno podiže nivo odgovornosti svih zaposlenih na jedan zaista visok nivo. Izgradnja novog porodilišta značiće mnogo, ne samo za grad Niš. Ta sredstva obezbeđena su preko Ministarstva za javna ulaganja, uz veliku podršku predsednika Aleksandra Vučića“, kazao je gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović, podsetivši da će novo niško porodilište, sa više od 50 hiljada kvadrata, koštati više od 75 miliona evra.

Statistika pokazuje da je od 1970. godine bilo svega dvadesetak majki koje su imale sreću da u jednom porođaju donesu na svet troje dece.

„Bebe su dobro, sve protiče kako treba. Volim da kažem, ako je ovo vesnik onoga što nas čeka ove godine, onda je to zaista prava stvar. Usudio bih se da kažem, iako sam lekar i bavim se naukom, da je ovo ipak pravo malo čudo. U ovom slučaju sve se dogodilo potpuno prirodno, što je veoma retko“, rekao je Milan Lazarević, direktor UKC-a Niš.

Staro porodilište nije u najboljem stanju, a novo porodilište predstavlja dugo sanjani projekat, ne samo za Nišlije, već i za čitavu jugoistočnu Srbiju ističe gradonačelnik Pavlović.

„Kamen temeljac očekujemo već ovog leta, nakon završetka tenderskog postupka. To će biti zgrada sa najsavremenijom i najsofisticiranijom opremom. Ali najvažnije od svega biće ljudi koji će raditi u tom objektu, njihova stručnost i posvećenost biće najveća vrednost“, rekao je Pavlović.

On je uveren da će nova zgrada doneti boljitak svima i ohrabriti mlade porodice da ostaju da žive u Nišu.

“Mladim porodicama nisu potrebna samo nova radna mesta, iako se trudimo da kroz brojne investicije koje dolaze u grad omogućimo nova zaposlenja. Potrebni su im kvalitetna zdravstvena zaštita, dobro obrazovanje, kulturni i sportski sadržaji, kako bi se zaokružila jedna zdrava i kvalitetna životna priča mladog čoveka koji želi da ostane da živi u svom gradu“, kazao je gradonačelnik Niša.

Dokaz da država brine o porodici jeste i finansijska pomoć Republike Srbije. Porodica Mitić dobiće 500.000 dinara kao jednokratnu novčanu pomoć za rođenje prvog deteta, 600.000 dinara za drugo dete, kao i više od dva miliona dinara za treće dete, koji će biti isplaćivani na rate.