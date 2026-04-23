Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da je na teritoriji Srbije od 13. do 19. aprila zabeleženo 4.795 slučajeva oboljenja sličnih gripu.

Prema najnovijim podacima, ovi registrovani slučajevi su sa incidencijom od 71,95 na 100.000 stanovnika, što je za 9,6 odsto niže u odnosu na prethodnu nedelju.

"Batut" navodi da epidemiološki pokazatelji ukazuju da se u Srbiji registruje sporadična geografska raširenost, kao i da je nivo kliničke aktivnosti gripa ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je opadajući.

U toku iste nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 9.382 slučajeva ARI, sa stopom incidencije od 759,96 na 100.000 stanovnika što je stopa niža za 2,79 odsto u odnosu na prethodnu nedelju.

Prijavljeni su laboratorijski potvrđeni slučajevi infekcije virusom grupa na teritoriji Raškog okruga.

"Batut" navodi da je epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započet 29. septembra 2025. godine nedeljnim praćenjem i izveštavanjem u skladu sa definicijama slučaja, iz nadzornih jedinica na teritoriji nadležnosti, u definisanom vremenskom periodu.

U posmatranom periodu kontinuirano se sprovodi monitoring epidemioloških, kliničkih i virusoloških karakteristika oboljenja.

