Požar koji je jutros izbio u skladištu firme koja se bavi proizvodnjom građevinskog materijala je ugašen, a vatra je prouzrokovala ogromnu materijalnu štetu.

Kako pišu lokalni portali, u gašenju požara su učestvovali i vatrogasci iz okolnih opština, kao i radnici Javnog preduzeća „Srednjobosanske šume“.

Kako se navodi, požarom su zahvaćene tri firme. Niko od radnika nije povređen, a razmere materijalne štete biće utvrđene naknadno.

Direktor Javnog preduzeća „Srednjobosanske šume“ Vildan Hajić izjavio je da su ekipe ovog preduzeća, u saradnji s vatrogasnom službom, učestvovale u gašenju današnjeg požara na području Bugojna.

Prema njegovim rečima, radnici su odmah po dojavi izašli na teren s raspoloživom opremom i mehanizacijom te su zajedničkim delovanjem s vatrogascima uspeli da stave požar pod kontrolu i spreče njegovo širenje, prenosi Info Bugojno.

Vatrogasci su se izložili velikoj opasnosti kako bi pomogli u gašenju požara, zbog čega je intervenisala Hitna pomoć.

Uviđaj je još uvek u toku.

