Vučić je zamolio osnivača i predsednika kompanije "Eagle Hills" Muhameda Alabara da smanji cenu za vidikovac na Kuli Beograd.

- Dragi Muhamede nismo mi ovo pravili samo za bogate. Radujemo se tome. Biću radostan kada sva vrata budemo širom otvorili svim drugim građanima, da dođu i vide šta su uradili. Ovo pripada svim građanima. Moja želja je bila da pripada ovaj projekat svim građanima Srbije. Zato ću zamoliti vas, dragi Mohamede, čujem da su odredili cenu od 800 do 1000 dinara za posetu vidikovcu. Zato vas molim da se cena smanji, da ljudi vide šta su uradili svi. Nismo mi ovo pravili za elitu, već za sve građane Srbije. Sada ćete moći da vidite najlepši pogled u celoj jugoistočnoj Evropi - kazao je predsednik.