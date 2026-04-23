Član Srpske napredne stranke, Goran Karadžić, gostovao je na TV Informeru, gde je izneo svoj stav o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

"Mislim ovo što kažem i često i napišem, da srpski narod je blagosloven što ima upravo ovakvog predsednika, da je on istorijska ličnost, jer on više ne radi niti za sebe niti za svoje najbliže nego radi za celokupnu srpsku istoriju, i mislim da je to već mnogo toga urađeno. Mi pričamo uglavnom o materijalnom jer i prosto i živimo od toga, ali ako ćemo konkretno u svakom slučaju, jeste istorijska ličnost", ocenjuje Karadžić.

"Jesmo blagosloveni, pa mogu da prosto mrze ti upravo koji se bore protiv nasilja, a mržnja, i Dragoljub Kojčić je i to lepo rekao, i od njega ću ponoviti, politika mržnje ne ide ničemu dobrom, al' to se videlo i sada i videće se uvek. Sve u svemu, mi imamo jednog svetskog državnika, a to vidimo da nas, ne da nas primaju nego nas žele na razgovorima u svetu, ali to je samo zato što imamo pravu domaćinsku politiku, ili ti domaćine, u našoj kući koja se zove Srbija", zaključuje Karadžić.