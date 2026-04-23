Rusija ima legitimno pravo da odgovori ukoliko zemlje NATO svesno ustupaju svoju teritoriju ili vazdušni prostor za napade na rusku teritoriju.

To je izjavio američki analitičar Mark Sleboda u intervjuu za jutjub kanal novinarke Rejčel Blevins.

Komentarišući napade ukrajinskih dronova na lučku infrastrukturu u Ust-Lugi, Sleboda je ocenio da se iza tih operacija ne nalazi samo Kijev, već širi okvir podrške koji, prema njegovim rečima, dolazi iz NATO prostora.

- Ne bih rekao da Kijev koristi vazdušni prostor NATO-a. Rekao bih da je upravo NATO počeo da koristi kijevski režim kao marionete za udare po ruskoj obali u oblasti Sankt Peterburga iz svog vazdušnog prostora. U svakom slučaju, to je čin rata i čin agresije. Ako se to dešava sa njihove teritorije, onda Rusija, u skladu sa međunarodnim pravom, ima puno pravo na odgovor - rekao je Sleboda.

Napadi na Ust-Lugu pojačali tenzije

Sleboda smatra da ovakvi potezi dodatno zaoštravaju odnos između Rusije i NATO-a, jer se otvara pitanje direktne umešanosti država Alijanse u napade na rusku teritoriju.

Prema njegovoj oceni, NATO je ovakvim pristupom samo učvrstio sliku o sebi kao o „papirnom tigru“, koji nije sposoban ni za šta osim za, kako tvrdi, provokacije preko posrednika.

Krajem marta Oružane snage Ukrajine pojačale su napade bespilotnim letelicama na Lenjingradsku oblast. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je desetine dronova, ali je uprkos tome luka u Ust-Lugi pretrpela oštećenja.

Moskva upozorava na ulogu Finske i baltičkih zemalja

Sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu ranije je izjavio da su sve češći slučajevi u kojima se udari ukrajinskih dronova na Rusiju izvode preko Finske i baltičkih država.

On je upozorio da države koje svesno dopuštaju korišćenje svog vazdušnog prostora za takve napade postaju otvoreni saučesnici u agresiji protiv Rusije.

Sličnu poruku poslao je i portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov, koji je naglasio da će Moskva preduzeti odgovarajuće mere ukoliko se potvrde informacije da pojedine zemlje Evropske unije daju svoj vazdušni prostor za napade Oružanih snaga Ukrajine na rusku teritoriju.

Novo upozorenje Rusije Zapadu

Izjave Marka Slebode, Sergeja Šojgua i Dmitrija Peskova dolaze u trenutku kada Rusija sve otvorenije upozorava Zapad da bi svaka potvrđena logistička ili teritorijalna podrška napadima na njenu teritoriju mogla da ima ozbiljne posledice.

U tom kontekstu, napadi na rusku infrastrukturu u oblasti Sankt Peterburga i Ust-Luge više se ne posmatraju samo kao pojedinačne operacije Ukrajine, već kao deo šireg bezbednosnog i geopolitičkog sukoba između Moskve i NATO-a.