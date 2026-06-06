Kada je preuzeo nekretninu, kuća nije imala osnovne uslove za život – bila je bez struje, vode i uređenog prilaza. Međutim, nakon 11 meseci intenzivnih radova, objekat je potpuno transformisan u funkcionalan i moderno uređen dom.

Tokom renoviranja Rid je redovno dokumentovao napredak na društvenim mrežama, gde je objavio više od stotinu video-snimaka. Njegov projekat privukao je veliku pažnju širom Balkana, a brojni pratioci pratili su svaki korak obnove.

Kako je sam otkrio, ukupna vrednost ulaganja dostigla je čak 175.000 evra.

„Tako je, izračunao sam da su sponzori obezbedili oko 100.000 evra kroz materijal, uređaje i radove, dok sam ja uložio oko 75.000 evra“, rekao je Rid.

Posebnu zahvalnost uputio je meštanima i prijateljima koji su mu tokom celog procesa pomagali u obnovi i uređenju imanja.

Njegova priča postala je primer kako napuštene nekretnine mogu dobiti potpuno novi život uz dovoljno truda, vremena i podrške zajednice.

Ali tu nije kraj njegovim planovima. U blizini je već kupio još tri zapuštena objekta – dve kuće i jedan bunker – za ukupno 16.000 evra. Kako najavljuje, i oni će proći kroz kompletnu renovaciju, a pratioci će i taj proces moći da prate korak po korak.