Specijalno državno tužilaštvo i Specijalno policijsko odeljenje nakon punih devet godina u potpunosti su rasvetlili ubistvo jugoslovenskog „kralja kocke“ Danilovgrađanina Slobodana Šaranovića, koji je 10. marta 2017. godine usmrćen tokom redovne šetnje ispred zgrade u kojoj je živeo u budvanskom naselju Dubovica.

Zbog toga je SDT otvorio istragu protiv grupe članova škaljarskog klana, za koje su prikupljeni osnovani dokazi da su, po nalogu vođa tog klana, u protekloj deceniji učestvovali u pripremanju i izvršenju najmanje šest ubistava.

Službenici Specijalnog policijskog odeljenja uhapsili su tri osobe u Baru i Tivtu – Mališu Bubanju, Predraga Peđu Đuričkovića i Lazara Klakora, za koje se veruje da su učestvovali u ubistvima pripadnika suparničkog klana.

Na nalogu za hapšenje SDT-a nalaze se imena još dvojice pripadnika iste kriminalne organizacije – dvojice Barana, od kojih se jedan nalazi u zatvoru u inostranstvu.

Deo dokaznog materijala Specijalno policijsko odeljenje i SDT dobili su od EUROPOL-a, koji im je dostavio materijal prikupljen sa nekada zaštićene SKY aplikacije.

Trojica uhapšenih su nakon višesatnog pretresa stanova i kuća u Baru i Tivtu dovedeni u sedište SPO, a njima se na teret stavlja krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i četiri krivična dela – teško ubistvo.

„Po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalno policijsko odeljenje izvršava hitne dokazne radnje prema više lica u Baru i Tivtu, zbog postojanja osnova sumnje da su učinili krivično delo stvaranje kriminalne organizacije i četiri krivična dela teško ubistvo, čijim izvršenjem je lišeno života šest lica i preduzima mere i radnje radi njihovog lišenja slobode“, piše u saopštenju Specijalnog državnog tužilaštva.

Prema informacijama lista, SDT će najverovatnije proširiti istragu protiv te kriminalne organizacije – jer postoje indicije da je grupa ubica škaljarskog klana odgovorna za još neke likvidacije...

Slobodan Šaranović ubijen je, kako se veruje, iz osvete, a nakon dugogodišnjeg sukoba sa vođama zemunskog klana Lukom Bojovićem i Filipom Koraćem, tokom kojih je usmrćeno nekoliko osoba među kojima i Nikola Bojović i Brano Šaranović.

Dve godine nakon ubistva Slobodana Šaranovića u Budvi, Specijalno državno tužilaštvo saopštilo je da je podiglo optužnicu protiv sada pokojnog Baranina Alana Kožara zbog sumnje da je naručio, platio i organizovao grupu egzekutora, a na optužnici se tada našlo i ime srpskog državljanina Milana Dinića.

Kožar se teretio da je bio organizator kriminalne grupe, dok su Dinića sumnjičili da je bio angažovan da ubije Danilovgrađanina, ali je Nišlija odustao od plana.

SDT, kojim je u to vreme rukovodio Milivoje Katnić, sumnjičio je pokojnog Kožara da je tokom 2016. godine u Baru i u Budvi organizovao kriminalnu organizaciju – nekoliko nepoznatih osoba, kako bi po njegovom nalogu izvršavali ubistva sa spiska suparničkog klana.

Pokojni Baranin, konstatovano je tada rešenjem SDT-a, predao je ubicama kriptovane telefone i oružje, kako bi usmrtili „kralja kocke“.

Plan je u prvom naletu, krajem decembra 2016. godine, propao jer je srpski državljanin odustao i tražio da se sastane sa Danilovgrađaninom, a onda mu predao oružje i mobilni telefon.

Šaranović je neobičan susret prijavio policiji i tužilaštvu, a potom je šef škaljarskog klana u martu 2017. godine poslao novu ekipu egzekutora...

Ime Slobodana Šaranovića bilo je poznato po dugom sukobu i ratu sa Lukom Bojovićem, čiji brat Nikola je ubijen u Beogradu 2013. godine. U sukobu na relaciji Šaranović – Bojović, koji je jedan od retkih vođa koji je preživeo kriminalni rat, usmrćeno je više osoba. Tokom 2009. godine usmrćen je Brano Šaranović, rođeni brat Danilovgrađanina.

Slobodan Šaranović hapšen je 2014. godine u Crnoj Gori zbog sumnje da je naručio ubistvo Nikole Bojovića, a Crna Gora ga nije izručila Srbiji iako je u pritvoru proveo preko dve godine.

