Ovan

Posao: Povoljan period za to da razradite svoj posao, pa čak i neki projekti na kojima ste počeli ranije da radite tek sada mogu da dobiju konkretniji oblik. Finansijsku situaciju na momente nećete moći dobro da kontrolišete, pa je neophodan oprez. Ova poslovna saradnja sa inostranstvom.

Ljubav: Ovaj period donosi vam prolazne, kratkotrajne krize poverenja u partnera. Međutim, ukoliko budete otvoreni, to će stvoriti poverenje između vas, pa se stvari mogu stabilizovati. Potrudite se da to prevaziđete i povratite poverenje.

Zdravlje: Alergije, neophodna je terapija.

Bik

Posao: Povoljan period da započnete nešto novo, rad na nekom projektu kakav nikada do sada niste radili. Tu ćete pronaći izazov i uspešno se odazvati. Finansijska situacija se stabilizuje, tako da ćete biti zadovoljni. Početak nove poslovne saradnje.

Ljubav: Ovaj dan je jednostavno kompleksan, jer vam donosi susret bivše i sadašnje ljubavi, tako da se vaša ljubavna scena u ovom periodu duplira. Kriza poverenja će na momente kulminirati, ali će situacija nakon razgovora početi da se smiruje.

Zdravlje: Promenite režim ishrane. Imate probavne smetnje.

Blizanci

Posao: Povoljan period da izrazite svoju kreativnost i originalne ideje za dalji razvoj poslovanja. Ovaj period će vam doneti početak rada na nečemu novom, ali vi kao da niste sasvim psihički spremni na takve promene. S vremenom ćete se stabilizovati. Rešićete administrativni problem.

Ljubav: Blizanci mogu da naiđu na probleme u ovom periodu, jer su se dosta promenili u poslednje vreme, što neće izmaći pažnji njihovog partnera. To će zahtevati iskren razgovor sa partnerom. Period harmonizacije zavisiće od vaše stabilnosti.

Zdravlje:Značajno pogoršanje vida.

Rak

Posao: Povoljan period da realizujete neki plan od ranije ili nastavite ranije prekinutu poslovnu saradnju. Poseban uspeh očekuje Rakove koji žele da započnu privatan biznis ili pokrenu saradnju s prijateljima. Jedna uticajna osoba podržaće vas u naporima i pomoći vas da postignete uspeh.

Ljubav: Povoljan period, jer možete da upoznate zanimljivu i veoma privlačnu osobu s kojom ubrzo možete da započnete vezu. Rakovi koji su vezi mogu da probude partnerove sumnje čak i ako zapravo nemaju nikoga sa strane. Neophodan je iskren razgovor.

Zdravlje: Nesanica.

Lav

Posao: Ovaj period kao da vam ne pruža poslovne prilike kao što je to ranije bio slučaj, pa je neophodno da poradite na tome i da završite ono što ste započeli. Ključ uspeha u ovom periodu sastojaće se u tome da razradite inovativnu ideju koju ste još mnogo ranije hteli da sprovedete u delo.

Ljubav: Aspekti u vašem polju emotivnih odnosa čini vaš stav prema vezi i partneru daleko dubljim i ozbiljnijim. O svemu razmišljate iz ugla svrhe. Mnogi koji su u vezi doneće odluku da stupe u brak i pređu na viši nivo kvaliteta.

Zdravlje: Nervoza, napetost.

Devica

Posao: Kompleksna situacija na poslu, dosta spletaka i neizvesnosti tako da nećete znati na čemu ste neko vreme, a u tome se nikako ne snalazite. Mnogo obaveza i dodatnih zadataka stvoriće kod vas osećaj rada pod pritiskom, ali će vam zadovoljstvo doneti uspešan završetak rada na projektu.

Ljubav: Device koje su u vezi, prolaziće kroz problematičan period kada mogu sumnjati u partnera. Moguće je da se on jednostavno povukao u sebe, jer mu je zbog nečega teško. Slobodne Device mogu da upoznaju veoma privlačnu osobu, ali da se ubrzo razočaraju.

Zdravlje: Odlično se osećate.

Vaga

Posao: Povoljan period da sprovedete neke promene što se tiče vaše radne pozicije. Sada je trenutak da tražite bolje uslove za sebe. Ovaj period vam donosi mnogo više rada nego novca, pa budite oprezni i ne trošite prekomerno. Čitav niz sastanaka će vam doneti novi krug saradnika.

Ljubav: Očekuje vas početak ljubavne avanture sa osobom koju poznajete preko društvenih mreža. To se može odvijati na vaše veliko zadovoljstvo poput romantične priče iz knjige. Vage koje se nalaze u vezi očekuje kriza poverenja s partnerom.

Zdravlje: Problemi sa sinusima.

Škorpija

Posao: Povoljan period koji će vam doneti više dobrih poslovnih ponuda i dalje proširenje vaše mreže saradnika, ali i poboljšanje finansijske situacije. Finansijska situacija će se umnogome popraviti, ali će na momente biti vanrednih troškova.

Ljubav: Veoma uzbudljiv period kada ćete imati prilike za flert na svakom koraku. Pojačan erotski naboj kojim ćete zračiti privući će brojne udvarače, pa ćete moći da birate. Škorpije koje su u vezi mogu prolaziti kroz period krize poverenja s partnerom, pa je povremeno moguće distanciranje.

Zdravlje: Nervoza.

Strelac

Posao: Povoljan period za to da obnovite staru i uspostavite novu saradnju, kao i za to da ostvarite svoju originalnu ideju što se tiče privatnog biznisa. Dominantna tema ovog dana jesu sastanci i dogovori. Ako uložite novac na pravi način, očekuje vas uspeh.

Ljubav: Strelčeve ovog dana očekuje važan i veoma iskren razgovor s partnerom kojim će uspeti da prevaziđu jedan stari problem koji dugo postoji. Spremni ste na promene, pa ćete u vaše navike utkati pozitivne promene. To će doprineti poboljšanju vaše veze.

Zdravlje: Puni ste pozitivne energije.

Jarac

Posao: Povoljan period za uspostavljanje nove saradnje ili učvršćivanje postojeće, tako da vas u ovom periodu očekuje pokretanje novih projekata i sklapanje novog sporazuma. Pripremite dobar plan, jer će vam to omogućiti da sprovedete u delo jednu svoju staru ideju i popravite finansije.

Ljubav: Jarčevi razmišljaju kako da poprave svoj odnos s partnerom, jer nisu zadovoljni nekim aspektima svoje veze. Ovaj dan će vam doneti lep i harmoničan period s partnerom. Slobodne Jarčeve očekuje zanimljivo poznanstvo preko društvenih mreža.

Zdravlje: Poteškoće sa viškom kilograma.

Vodolija

Posao: Ovaj period donosi vam odličnu priliku da dobro zaradite, i to najviše kroz privatan biznis ili saradnju s prijateljima. Odlična prilika dovodi se u vezu sa primenom originalne ideje za način poslovanja. Aktivirano je vaše polje platnog prometa, pa će vam ovaj period doneti priliv novca sa više strana.

Ljubav: Vodolije tokom ovog perioda očekuje susret sa veoma privlačnom osobom preko prijatelja. To može biti osoba iz umetničkih krugova. Vodolije koje su u vezi prolaze kroz skladan period u kojem su postigli lepu atmosferu.

Zdravlje: Nervoza.

Ribe

Posao: Ovaj dan vam može doneti nesporazume s poslovnim saradnicima i kolegama, ali to na sreću neće imati neku veću težinu. Uspeh dolazi kroz oblasti kao što su trgovina, komunikacije i rad s klijentima, kao i informatika. Pred vama se otvara odličan period što se tiče finansija.

Ljubav: Slobodne Ribe upustiće se u strastvenu ljubavnu avanturu s osobom koja ih neodoljivo privlači. Pazite da ne uđete u komplikovan odnos. Ribe koje su u vezi mogu naizmenično da se svađaju i mire. Malo rasprave, malo ljubavi.

Zdravlje: Problemi sa alergijom, neophodna vam je terapija.