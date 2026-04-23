Među žrtvama i čovek iz Srbije! Kenan Miraljemović (56) iz Novog Pazara ubijen je u stravičnom masakru koji se dogodio u podgoričkom naselju Stari aerodrom, kada je Vehid Murić (25) u ponedeljak, kako se sumnja, usmrtio tri osobe, a zatim otišao u rodno Rožaje i majci priznao da je okrvavio ruke.

Za Alo! se oglasila snaja ubijenog Novopazarca, koja je istakla da je ovo nezamisliva tragedija koja je potresla ceo grad i njihovu familiju.

- Kenan nema ni oca ni majku, davno su preminuli. Njegova braća otišla su u Crnu Goru da preuzmu njegovo telo. To je bio divan čovek, on je bio građevinac, duša od čoveka. Često je radio u Nemačkoj, a sad je odlazio u Crnu Goru, gde radi tri meseca, a nakon toga se vrati. Ne postoje reči kojima se može opisati ova tragedija - rekla je snaja ubijenog Kenana za naš list.

Osim porodice, najpotresnije poruke dolaze od prijatelja i poznanika koji se na društvenim mrežama opraštaju od čoveka za kojeg kažu da je bio primer dobrote.

„Kakva tuga… kampovali smo zajedno godinama. Taj čovek nikada mrava ne bi zgazio! Miran, tih, pitom, zaljubljenik u prirodu - to je bio naš Keno“, napisao je jedan od njegovih prijatelja, dok drugi dodaju:

„Brate moj, nikome nisi zlo učinio, nikada nikome nisi vodu zamutio. Kakav čovek treba biti da digne ruku na tebe?“



Kenan Miraljemović ostaje upamćen kao čovek koji je živeo tiho i dostojanstveno, a njegova smrt za mnoge predstavlja nenadoknadiv gubitak u Raškoj oblasti i celoj Srbiji.

Za ovaj težak zločin osumnjičen je Vehid Murić, koji je nakon višesatne potrage uhapšen u užem gradskom jezgru Rožaja. Prema navodima nadležnih, Murić se sumnjiči da je, osim Miraljemovića, usmrtio i braću Denisa (28) i Nezrina (35) Hota iz Rožaja u stanu u Podgorici gde su stanovali dok su radili kao građevinci. Prema rečima rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama Aldina Kalača, upravo je majka osumnjičenog alarmirala policiju.

Sva četvorica muškaraca bila su po zanimanju moleri i građevinski radnici, a živeli su zajedno u iznajmljenom stanu u Zmaj Jovinoj ulici u Podgorici. Prema nezvaničnim saznanjima iz istrage, motiv ovog nezapamćenog zločina bile su lične razmirice i navodni dug.

Nakon što je, kako se sumnja, potegao nož i ostavio tri leša u stanu, Murić je pobegao u Rožaje. Prema tvrdnjama sagovornika iz istrage, on je ušao u porodičnu kuću i majci priznao šta je uradio.

- Majko, okrvavio sam ruke, ubio sam tri čoveka... Halali mi - kazao je on, a nakon čega je ponovo pobegao.

Porodica osumnjičenog je odmah pozvala policiju, ali u prvi mah nisu mogli da saopšte tačnu lokaciju, jer Murić nije precizirao gde je izvršio zločin. Policajci su u iznajmljeni stan na Starom aerodromu ušli oko 13 sati, gde su zatekli jeziv prizor - tri beživotna tela sa vidljivim tragovima nasilne smrti nanesenih hladnim oružjem.

- Danas su u Podgorici, u naselju Stari aerodrom, pronađena tri beživotna tela - tri punoletna muškarca čiji su nam identiteti poznati. Sumnja se da su ovom krivičnom delu prethodile lične razmirice između lica lišenih života i osumnjičenog. Događaj nije povezan sa delovanjem kriminalnih struktura - saopštili su iz Uprave policije tokom trajanja uviđaja.

Tužiteljka Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Danka Ivanović Đerić, potvrdila je da su prikupljeni svi relevantni dokazi.

Nakon što je policija objavila fotografije osumnjičenog i apelovala na građane da budu oprezni, Murić je bio lociran i uhapšen u utorak oko 20.30 sati.

- Nakon sprovedenih opsežnih operativnih aktivnosti i precizno izvedene taktičke akcije, policajci su locirali u užem gradskom jezgru Rožaja, na otvorenom prostoru, V. M. (25) iz Rožaja, osumnjičenog za krivično delo teško ubistvo i istog lišili slobode - navodi se u zvaničnom saopštenju.

Autor: Mihajlo Žilović

