Osnovni sud u Brčkom ponovo je odbio da pritvori M.R. (49) iz Brčkog koji je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo polni odnos sa detetom mlađim od 15 godina.

Tužilački predlog za pritvor Osnovni sud u Brčkom odbio je 19. aprila. Međutim, čim je M.R. pušten na slobodu po nalogu tužilaštva je ponovo uhapšen.

Apelacioni sud u Brčkom danas je uvažio žalbu tužilaštva kao osnovanu i ukinuo rešenje Osnovnog suda kojim je odbijen predlog za pritvor i predmet je vraćen na ponovno odlučivanje.

”Isti dan Osnovni sud u Brčkom je na ročištu u 12 sati ponovo odbio predlog za određivanje pritvora M.R. (49) ceneći da u konkretnom slučaju ne postoje okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svedoke i da puštanje na slobodu imenovanog lica ne bi rezultiralo stvarnom pretnjom narušavanja javnog reda. Odbijanjem predloga za pritvor, sud je naložio odmah puštanje na slobodu imenovanog lica”, saopštilo Tužilaštvo Brčko distrikta.

Prema nezvaničnim informacijam M.R. se na teret stavlja da je u više navrata i u dužem vremenskom periodu počinio obljubu na štetu devojčice koja ima nepunih 13 godina.

(Atvbl)

BONUS VIDEO