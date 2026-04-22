U Turskoj je počelo suđenje za smrt četvoročlane porodice koja je navodno bila izložena otrovnim isparenjima pesticida tokom boravka u hotelu u Istanbulu.

Tursko-nemačka porodica Boček - otac Servet, majka Čigdem, njihov šestogodišnji sin Kadir Muhamet i trogodišnja ćerka Masal - teško su se razboleli tokom odmora u novembru, a kasnije su preminuli u bolnici.

Obdukcionim nalazom koji je dostavljen tužilaštvu utvrđena je "visoka koncentracija fosfina", izuzetno otrovnog gasa koji se koristi za borbu protiv štetnih insekata.

Istražitelji tvrde da je porodica bila izložena ovom gasu posle upotrebe insekticida u hotelu.

Optuženi vlasnik hotela i predstavnici firme za dezinsekciju

Na optuženičkoj klupi je šestoro okrivljenih, od kojih je petoro u pritvoru, među kojima su vlasnik hotela i visoko rangirani predstavnici firme za suzbijanje štetnih insekata.

Optuženi su za izazivanje smrt iz nehata i preti im kazna do 22 i po godine zatvora.

Tužilaštvo navodi da je pesticid korišćen za suzbijanje krevetnih stenica u sobi ispod one u kojoj je boravila porodica, i da su se otrovna isparenja širila naviše kroz ventilacioni kanal u kupatilu.

Prvobitno se sumnjalo na trovanje hranom, jer je porodica jela uličnu hranu u istanbulskoj četvrti Ortakoju.

Policija je ispitala više prodavaca hrane, ali je ta sumnja odbačena posle forenzičkih analiza koje su isključile bolesti koje se prenose hranom.

Prema optužnici, gas fosfin je pronađeni na peškirima, maskama i brisevima uzetim iz hotelske sobe.

Turski Institut za sudsku medicinu jednoglasno je zaključio da je uzrok smrti trovanje pesticidom.

Tužilaštvo tvrdi da je firma za borbu protiv štetnih insekata radila bez dozvole, kao i da zaposleni koji je obavio dezinsekciju nije imao potrebnu sertifikaciju.

Ubistvo iz nehata

Prvog dana suđenja, vlasnik hotela je poricao odgovornost.

- Ne mislim da je to povezano sa suzbijanjem štetnih insekata - rekao je sudu, navodeći da nije znao da je firmi oduzeta dozvola za rad.

Vlasnik firme za dezinsekciju takođe je odbacio optužbe za nemar

- Ja sam samo vlasnik firme, ne razumem se u dezinsekciju - izjavio je on.

Jedan od optuženih rekao je sudu da firma nije imala sertifikat još od 2019, kao i da su zaposleni imali svega dva do tri meseca obuke.

U sudskim spisima takođe se pominju snimci sa sigurnosnih kamera na kojima se vidi kako članovi porodice bezuspešno pokušavaju da dođu do hitne pomoći pošto im je pozlilo.

Recepcionerka je istražiteljima rekla da je zbog jakog mirisa zaključala vrata hotela i napustila zgradu.

Tužilaštvo tvrdi da optuženi nisu ispunili obavezu dužne pažnje i da su postupali nemarno.

Drugi slučaj trovanja



U avgustu su dva tinejdžera iz Holandije pronađena mrtva u hotelu u Istanbulu, u okrugu Fatih, blizu Plave džamije.

Obdukcija je pokazala da su preminuli od trovanja pesticidom, dok je njihov otac preživeo nakon lečenja.

Iako se u početku sumnjalo na hranu, kasniji forenzički izveštaj utvrdio je da je uzrok smrti udisanje aluminijum fosfida, iste otrovne supstance za koju se veruje da je usmrtila porodicu Boček, preneo je privatni turski kanal NTV.

Zbog toga je privedeno pet osoba, uključujući vlasnika firme za dezinsekciju.

Šta je aluminijum fosfid?



Oba slučaja privukla su međunarodnu pažnju i ponovo pokrenula zahteve za strožu kontrolu opasnih hemikalija u hotelima.

Među njima su jedinjenja fosfora i metala koja se koriste za suzbijanje štetnih insekata, ali mogu izazvati teška trovanja ako se nepravilno primenjuju.

Jedan od primera je aluminijum fosfid, pesticid koji se koristi u skladištima žitarica i poljoprivredi, i namenjen je za upotrebu daleko od ljudi, a koji je navodno korišćen u hotelu u kojem je odsela porodica Boček.

U kontaktu sa vlagom oslobađa gas fosfin, koji je izuzetno otrovan.

Izloženost može izazvati simptome poput povraćanja i iskašljavanja krvi, a čak i niske koncentracije mogu biti smrtonosne - visoke koncentracije mogu ubiti čoveka za svega nekoliko minuta.

(Alo.rs/BBC na srpskom)