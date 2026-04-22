Očekuje se da će u naredna tri do pet dana na Bliski istok stići i treća udarna grupa nosača aviona iz Sjedinjenih Američkih Država.



Glavna uzdanica ovog pojačanja je nuklearni nosač aviona USS Džordž H.V. Buš (CVN-77), koji predstavlja vrhunac američke pomorske snage, prenosi izraelski portal Ynet.

Njegov kapacitet uključuje:

-Više od 90 borbenih aviona i letelica različitih namena;

-Posadu koja broji preko 6.000 ljudi (uključujući mornare i vazduhoplovno osoblje).

Diplomatija kao paravan za vojno pregrupisavanje?

Analitičari primećuju da se vreme dolaska nosača aviona gotovo u potpunosti podudara sa istekom najavljenog primirja koje su SAD prethodno podržale.

Ova koincidencija otvara prostor za ozbiljne strateške spekulacije.

Postoji osnovana sumnja da je Vašington insistirao na produženju primirja prvenstveno kako bi kupio dragoceno vreme za raspoređivanje dodatnih snaga.

Ovakav razvoj događaja sugeriše da bi, po isteku zatišja, mogla biti doneta odluka o nastavku ili intenziviranju vojnih akcija usmerenih protiv Irana i njegovih regionalnih saveznika.