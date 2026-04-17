Tajler Robinson, koji je optužen za ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka, i njegov tim advokata tražili su da na njegovom suđenju budu zabranjene kamere, navodeći da prenosi iz sudnice krše njegovo pravo na fer suđenje, preneo je danas CNN.

Robinson bi kasnije danas trebalo da se pojavi pred sudom, a njegovi advokati tvrde da pristrasno izveštavanje o suđenju utiče na potencijalne porotnike.

Branioci su kao primer naveli izveštaj Njujork Posta u kojem se sugeriše da je Robinson priznao Kirkovo ubistvo tokom prvog pojavljivanja u sudnici nakon podizanja optužnice 11. decembra.

"Pretežna svrha prenosa uživo nije edukativno izveštavanje o sudskom postupku, već profit od reklamiranja, senzacionalizam, političke agende i, u najvećoj meri, blaćenje Tajlera Robinsona", napisali su njegovi advokati u svom zahtevu za zabranu kamera.

Tužioci nameravaju da traže smrtnu kaznu za Robinsona ukoliko bude osuđen za napad na konzervativnog aktivistu 10. septembra prošle godine, dok se obraćao hiljadama ljudi u kampusu Univerziteta Juta Veli u Oremu.

Robinson, koji je juče napunio 23 godine, još uvek se nije izjasnio o krivici.

Medijske organizacije, tužioci i Kirkova udovica, Erika Kirk, žele da sud dozvoli kamere.

Oni tvrde da je to najbolji način da se zaštite od dezinformacija i teorija zavere koje zabrinjavaju Robinsonov tim odbrane u vezi transparentnosti procesa.

Tokom decembarskog ročišta prošle godine, sudija Toni Graf je nakratko zaustavio prenos uživo i naredio da se kamera premesti nakon što je prikazala okove optuženog, kršeći naredbu o pristojnosti suda.

Zatim je ročište u januaru prekinuto kada su se Robinsonovi advokati žalili da kamere snimaju njihovog klijenta u krupnom planu tokom prenosa uživo.

Sudija je potom naredio snimatelju da ne snima Robinsona do kraja ročišta.

Pitanje prisustva kamera u sudnici i prenosima suđenja uživo različito se tretira među američkim saveznim državama, a mnoge, uključujući Jutu, daju sudijama diskreciono pravo da odluče da li će dozvoliti kamere.

Kamere su generalno zabranjene u saveznim sudovima, podsetio je CNN.

"Postoji presedan Vrhovnog suda prema kojem sudovi generalno moraju da budu otvoreni za javnost, ali to nije apsolutno pravo", rekla je profesorka prava Univerziteta u Juti Tenejl Braun.

Ona je dodala da, čak i ako se dozvoli pristup javnosti, to ne znači pravo na emitovanje ili snimanje.

Robinsonovi advokati pokušavaju da odlože njegovo preliminarno ročište u maju, kada tužioci moraju da pokažu da imaju dovoljno dokaza za početak suđenja.