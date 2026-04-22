Boban Savić, advokat iz Doboja, uhapšen je u akciji MUP-a Republike Srpske i Posebnog odeljenja Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske zbog sumnje da je počinio krivično delo trgovina uticajem, saznaje ATV.

Boban Savić, advokat iz Doboja, uhapšen je u okviru akcije ”Šešir” nakon što je od klijenta, kojeg je branio po službenoj dužnosti, tražio 60.000 KM kako bi mu obezbedio određene pogodnosti u predmetu.

Kako se saznaje, hapšenje je usledilo nakon što je u označenim novčanicama uzeo deo traženog novca.

O akciji ”Šešir” oglasila se PU Doboj u kojoj navode da je akcija sprovedena u saradnji sa Upravom za organizovani i teški kriminalitet, Upravom kriminalističke policije i Upravom za policijsku podršku MUP-a Republike Srpske.

-Po naredbi Okružnog suda u Banjaluci u toku je pretres na više lokacija na području Doboja i Teslića. Sve mere i radnje preduzimaju se pod nadzorom Posebnog odeljenja Republičkog javnog tužilaštva Republike Srpske- saopštila je PU Doboj.

Dodaju da će osumnjičeni biti predat nadležnom tužilaštvu uz izveštaj o počinjenom kriivčnom delu.

Boban Savić je rodom iz Teslića i godinama radi kao advokat u Doboju. Kompletna porodica mu se bavi advokaturom, a jedan od braće Konstantin Savić široj javnosti je poznat po kandidaturi za gradonačelnika Teslića na lokalnim izborima 2016. i 2020. godine.

