Iako na prvi pogled deluje kao sasvim uobičajen prizor održavanja nadgrobnog spomenika, opis snimka potpuno je promenio percepciju gledalaca i pretvorio ga u viralni hit.

Naime, uz video je stajao natpis: „Ovo ima samo u Srbiji. Doznala je da se švalerisao“, što je mnoge navelo da poveruju da žena zapravo briše ime supruga sa spomenika zbog navodne prevare. Upravo ova kombinacija vizuelnog sadržaja i duhovitog, ali pomalo neukusnog opisa dovela je do lavine komentara i reakcija.

Korisnici su masovno reagovali – od šoka do smeha. Komentari poput „Bože sačuvaj“, „Umirem, ona je carica“ i „Kakva legenda“ preplavili su objavu, uz veliki broj emotikona koji „plaču od smeha“. Očigledno je da su mnogi poverovali u priču, ne dovodeći u pitanje kontekst snimka.

Međutim, istina je znatno jednostavnija. U pitanju je redovno održavanje spomenika, odnosno poliranje kamena i obnavljanje slova, što je standardna usluga koju majstori obavljaju na grobljima širom Srbije. Ovakvi radovi uključuju čišćenje, restauraciju i vraćanje prvobitnog izgleda nadgrobnih ploča.

Ovaj slučaj još jednom pokazuje koliko lako sadržaj na društvenim mrežama može biti pogrešno interpretiran, naročito kada se uz video doda senzacionalistički opis. Upravo zbog toga, stručnjaci savetuju korisnicima da ne donose zaključke na osnovu prvog utiska, već da provere informacije pre nego što poveruju u viralne tvrdnje.

Iako je snimak mnoge nasmejao, on ujedno podseća na moć društvenih mreža da oblikuju percepciju i šire dezinformacije – čak i kada je u pitanju bezazlena šala.